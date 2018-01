Gutmadingen FC Gutmadingen setzt auf neues Trainerduo

Steffen Breinlinger und Michael Burow coachen in der neuen Saison den Bezirksligisten.

Für den Drittplatzierten in der Winterpause in der Bezirksliga Schwarzwald, den FC Gutmadingen, beginnt fünf Wochen vor der Rückrunde im Wintertraining nun die Zeit der Freundschafts- und Vorbereitungsspiele. Dabei steht für den neuen Trainer, den 35-jährigen Steffen Breinlinger, weniger das Kennenlernen mit der ambitionierten und kameradschaftlich gefestigten Mannschaft im Vordergrund, als der Feinschliff und die Einstellung. Breinlinger übernahm das Traineramt von Heinz Jäger. Der Verein und Heinz Jäger trennten sich im gegenseitigen Einvernehmen vor zwei Wochen für viele überraschend. Breinlinger war bisher schon Co-Trainer von Jäger beim FC Gutmadingen. Bei der Generalversammlung des FC Gutmadingen wurde Breinlinger offiziell vorgestellt. Volkhard Ohnmacht, Bereichsleiter für den aktiven Spielbetrieb, teilte auch mit, wer der neue Co-Trainer wird. In der Bezirksliga kein Unbekannter ist der neue Mann neben Breinlinger: Michael Burow aus Esslingen bei Möhringen. Er war Torwart-Trainer bei Überauchen, Co-Trainer bei DJK Villingen. Der Sportpädagoge Breinlinger ist B-Lizenz-Elite-Inhaber, Trainer der Fußballakademie sowie Stützpunkttrainer. Der Landesliga-Absteiger Gutmadingen verlor durch den Abstieg keine Aktiven, allerdings musste der bisherige Coach auf einige Stammspieler verletzungsbedingt verzichten.

Am kommenden Samstag, 3. Februar, findet das erste Vorbereitungsspiel gegen die SSC Donaueschingen um 16 Uhr statt, am 10. Februar zuhause gegen den VfL Mühlheim, am 25. Februar um 14 Uhr gegen den VfR Stockach, am 3. März um 14.30 Uhr gegen den SC 04 Tuttlingen bis dann am 10. März – entsprechende Bespielbarkeit der Plätze vorausgesetzt – das erste Rückrundenspiel in Dauchingen um 14.30 Uhr angepfiffen wird. Dabei hofft der FC Gutmadingen, seinen dritten Tabellenplatz den die Mannschaft nach elf Siegen, einem Unentschieden sowie fünf Niederlagen mit 37:24 Toren und 34 Punkten derzeit innehat.