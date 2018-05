Geisingen/St. Georgen Erinnerungen leben im Autohaus in St. Georgen auf

Projekt der Geisinger Altenpflegeschüler ermöglicht Senioren Stätten ihrer Jugend und ihres Berufslebens zu besuchen.

Beim Anblick des alten Opel Kapitän von 1962 beginnen seine Augen zu leuchten: Alfred Markus ist zu Besuch in seiner früheren Werkstatt beim Opel-Autohaus Bösinger in St. Georgen. Hier hat der Senior in den 1950-er Jahren eine Lehre als Automechaniker gemacht und über Jahre Autos repariert. Heute, bald sieben Jahrzehnte später, sitzt er im Rollstuhl. Er ist Altenheim-Bewohner, der im Bürgerheim Schwenningen ein neues Zuhause gefunden hat.

Der heutige Firmenchef Günther Bösinger war noch ein Kind, als Alfred Markus seine Lehre im Opel-Autohaus anfing. Und Martin Bösinger, der heutige Juniorchef des alteingesessenen Familienbetriebs in St. Georgen und Schramberg war damals noch gar nicht auf der Welt.

Ein Schulprojekt an der Berufsfachschule für Altenpflege im Haus Wartenberg in Geisingen macht dieses „Schwelgen in alten Erinnerungen“ möglich. Hida Jusic, Beate Kaiser und Martin Strerath, Schüler im Examenskurs der Altenpflegeschule in Geisingen treffen sozusagen den Nagel auf den Kopf: Die Bewohner aus dem Schwenninger Bürgerheim Alfred Markus, Meinrad Wehrle und Jakob Heckel fühlen sich an ihre Jugendjahre erinnert. Mit Opel Olympia, Kapitän, Opel Rekord oder Kadett sind sie schließlich groß geworden: In einer Zeit, als auf leeren Straßen gerade mal alle Viertelstunde ein Auto vorbei fuhr, das Wort Stau noch unbekannt war und es dann für die Buben darauf ankam, den Autotyp zweifelsfrei zu erkennen.

In der Altenpflege-Ausbildung sind solche Biografie-Projekte von großer Bedeutung. Sie führen alte Menschen zurück in ihre jungen Jahre und helfen das Gedächtnis zu schulen: Aktivierung ist im Alter zunehmend wichtig, Gedächtnistraining, das jung hält.

Beim Autohaus Bösinger wurden die Gäste aus der Altenpflege herzlich empfangen und freundlich bewirtet. „Die Mitarbeiter des Autohauses haben Tische aufgestellt, Hindernisse zur Seite geschoben, damit die Rollstuhlfahrer in den Keller und in die alte Werkstatt gelangen konnten“, freut sich Hida Jusic. Sie hat das Projekt gemeinsam mit Beate Kaiser, Martin Strerath und Schulleiterin Astrid Schmid organisiert. Für die Altenheim-Bewohner ging ein Traum in Erfüllung, als sie vor den einst vielbewunderten Opel-Modellen standen. Das Bürgerheim Schwenningen stellte für die Anfahrt einen Bus zur Verfügung.