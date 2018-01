Geisingen/Gutmadingen Ein Leitfaden für das geplante Kramer-Museum in der Region Geisingen

Gemeinderat gibt Konzeption in Auftrag. Gutmadinger Kramer-Treffen als Informationsplattform.

Die Region Geisingen könnte schon bald neben der Arena Geisingen ein weiteres Alleinstellungsmerkmal haben: Ein Kramer-Museum, das an die Geschichte der legendären Traktoren und Baumaschinen sowie ihrer Erbauer in Gutmadingen erinnert, aber auch den Strukturwandel und die technische Entwicklung in der Landwirtschaft dokumentiert. Der Geisinger Gemeinderat sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, eine Konzeption für ein solches Kramer-Museum in Angriff zu nehmen. Das Gremium vergab den Auftrag an das einschlägig spezialisierte Beratungsunternehmen Kohl & Partner. Die Museumskonzeption wird mit Kosten von rund 19 000 Euro zu Buche schlagen, soll im Entwurfsstadium beim Kramer-Fest, das am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, in Gutmadingen steigt, vorgestellt und im Juni dieses Jahres finalisiert werden.

"Die Marke Kramer ist untrennbar mit der Geschichte und Entwicklung des Stadtteils Gutmadingen verbunden. Die Produktion der Kramer-Schlepper und -Baumaschinen in Gutmadingen ist ein Teil der Industriegeschichte unserer Region und hat die technische Entwicklung in der Landwirtschaft geprägt", skizzierte Bürgermeister Walter Hengstler die Bedeutung der Marke Kramer. Der Verein Kramer-Freunde pflege die Geschichte und historischen Fahrzeuge der Firma Kramer mit vorbildlichem Engagement, so der Bürgermeister weiter. Zusammen mit den Kramer-Freunden und weiteren Akteuren wolle die Stadt ein Kramer-Museum in Gutmadingen vorbereiten. Im Bebauungsplanentwurf "Hinter Gärten II" seien bereits Flächen für ein Kramer-Museum vorgesehen. Jetzt gelte es, mit einer Museumskonzeption einen Leitfaden für den schrittweisen Aufbau des Museums zu schaffen.

Im Rahmen der Aerbeiten für die Museumskonzeption gilt es, eine ganze Reihe an Eckpunkten und Fragen zu berücksichtigen, wie Alexander Seiz und Pia Wehling von Kohl & Partner bei der Erläuterung ihres Angebots ausführten. Welche Organisationsform, beispielsweise Verein oder Stiftung, soll das Museum erhalten? Wie soll der schrittweise Aufbau des Museums sinnvoll vonstatten gehen? Wie soll die thematische Gliederung ausfallen und wie können "Erlebnisbereiche" für die Besucher geschaffen und gestaltet werden? Auch die Beteiligung weiterer Akteure, Sponsoren und Spender muss die Konzeption berücksichtigen, ebenso organisatorische und finanzielle Fragen wie den Personalbedarf für den Museumsbetrieb und Fördermöglichkeiten durch das Land Baden-Württemberg.

Bei den Konzeptionsarbeiten legt Kohl & Partner, wie Seiz und Wehling mehrfach betonten, größten Wert auf die möglichst frühzeitige und umfassende Einbindung aller relevanten Akteure, darunter an forderster Stelle die Kramer-Freunde, bei denen letztlich das Know-how über das Museumsthema liege.

Der Zeitplan für die Konzeptarbeiten sieht unter anderem vor, das Kramer-Treffen am 19. und 20. Mai als Plattform zu nutzen, um den Konzeptionsentwurf vorzustellen und Input für die weiteren Konzeptionsarbeiten einzuholen. Ende Juni/Anfang Juli soll dann bereits die finale Fassung der Museumskonzeption vorliegen.

Kurze Irritation

Die Präsentation von Kohl & Partner habe ihn zwar überzeugt. Dennoch wundere er sich, dass nur ein Angebot für die Museumskonzeption im Gemeinderat behandelt werde, wandte sich FW/Sprecher Paul Haug an Bürgermeister Walter Hengstler. Das liege, erwiderte Hengstler, daran, dass die Stadt drei einschlägig spezialisierte Beratungsbüros kontaktiert und um ein Angebot gebeten habe, aber selbst nach einer Nachfassaktion ausschließlich Kohl & Partner reagiert hätte. Offensichtlich hätten die beiden anderen potentiellen Anbieter kein Interesse an dem Projekt gehabt. (tom)