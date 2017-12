Gutmadingen Ehekrisen werden zum Gutmadinger Bühnenspaß

Ein verschwundener Kater sorgt beim Weihnachtstheater der Gutmadinger Harmonie für allerlei Turbulenzen.

Hoch her ging es bei der Komödie „Dreimal Schwarzer Kater“ im Gemeinschaftshaus Gutmadingen: Im voll besetzten Saal wurden diesmal vor allem Bauch- und Lachmuskeln trainiert. Mit dem Stück von Heidi Mager haben Regisseur Karl Glunk und Tanja Weiler wieder den Geschmack des Publikums getroffen. Auf der Bühne standen die Laienspieler des Musikvereins Harmonie Gutmadingen. Kurzweilige Unterhaltung mit Spaß und Witz überzeugte das Publikum, das sich mit viel Szenenapplaus bedankte.

Zu Beginn der Weihnachtsfeier am ersten Feiertag unterhielt die Bläserjugend die Gäste, ehe dann der Vorhang aufging. In dieser zuweilen recht turbulenten Geschichte fängt das Unheil, wie so oft im Leben, mit einer kleinen Notlüge an. Sehr schnell ist es mit der viel beschworenen Harmonie zwischen Eheleuten aber auch innerhalb der Nachbarschaft zu Ende. Die Geschichte entwickelt sich rund um einen verschwundenen Kater, das Peterle von Claudia Schobel (Ingrid Weber). Deren Sohn Oliver (Markus Willmann) hat das Tier mit dem Auto überfahren und mit seiner Bekannten Lina (Lea-Marie Vöckt) kurzerhand vor die Garageneinfahrt des Nachbarn und Freund Norbert Dreher (Fabian Huber) gelegt. Doch damit löst er bei seinen Eltern Reinhard (Simon Glunk) und Claudia eine Ehekrise aus. Ist doch der Kater für Frau Schobel wie ein zweites Kind und ihr Trost, da ihr Mann sich mehr bei ihrem Nachbarn Norbert Dreher und dessen Zwergenverein aufhält, als bei ihr. Die Bühne war auch herrlich mit Gartenzwergen dekoriert.

Aber auch bei der Nachbarschaft ist es mit der Harmonie nicht sehr weit her, denn Ehefrau Brigitte (Daniela Glunk) ist mehr von ihrem Yogalehrer als von ihrem Mann begeistert. Es herrscht also dicke Luft und was liegt da näher, als ein reinigendes Gewitter. Doch bis dahin dürfen sich die sturen und selbstverliebten Eheleute einige Eskapaden leisten. Auch Drehers Kollegin Eva Settler (Marina Huber) mischt noch kräftig mit. Dass Ramona Jaensch als zickige Schwester von Herrn Schobel, die als Hobbymalerin zu Größerem berufen zu sein scheint, zusätzlich Öl ins Feuer gießt, macht eine Versöhnung zunächst undenkbar, aber sie gelingt noch.

Zwischen den Spielpausen unterhielt eine Abteilung der Aktiven unter der Leitung von Tanja Weiler die Besucher.