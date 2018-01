Geisingen Edelmetall für langjährige Geisinger Fastnachtsakteure

Narrenzunft Grünwinkel Geisingen würdigt Treue mit Orden in Bronze, Silber und Gold.

Bei der Narrenversammlung der Narrenzunft Grünwinkel werden auch langjährige Akteure der Geisinger Fasnet ausgezeichnet, sei es als Mitglied der einzelnen Traditionsfiguren Hexen, Hansele und Gretele, Zunftabendakteuren oder bei den Umzügen. Wer bis zu zwei Jahrzehnten Akteur an der Fasnet ist und damit das Brauchtum in seiner unterschiedlichen Art pflegt und weitergibt, hat auch eine Anerkennung verdient. Die Zunft verleiht die Orden in den Stufen Bronze, Silber und Gold, letztere Stufe für zwei Jahrzehnte. Den Orden in Bronze erhielt Lisa Braun. Mit dem Orden der Zunft in Silber wurden Bernd Burgmaier, Conny Papst, Ralf und Sonja Schulz von der Montagsgruppe Braun ausgezeichnet, ferner von den Hexen Oliver Bendschneider, Stefan Bertsche und Andreas Kornmayer sowie von der Stadtmusik Lisa Seger. Den Orden in Gold erhielten die beiden Narrenräte Jörg Becker und Rene Pommereau, sowie Loni Strauch, Anke Wiedmann, Martina Dodzuweit, Manuela Hemens und Ramona Fenzl. Eigentlich sollte noch Pfarrer Adolf Buhl mit der bronzenen Ehrennadel geehrt werden, die Verleihung wird noch nachgeholt.

Die Akteure der Zunft sind derzeit voll in den Vorbereitungen für die beiden Zunftabende am 10. und 11. Februar. Der Kartenvorverkauf für die beiden Zunftabende findet am kommenden Samstag, 27. Januar, von neun bis elf Uhr im Foyer der Stadthalle statt, außerdem eine Woche später nochmals, am Samstag, 3. Februar, von neun bis zehn Uhr.

Am Samstag, 3. Februar, ist auch wieder Hexenpostverkauf und am Sonntag, 4. Februar, um 10 Uhr der lustige Gottesdienst, bei dem Pfarrer Adolf Buhl auch mal die Predigt närrisch gereimt hält und manch einem Gottesdienstbesucher, die im Häs oder sonstiger närrischer Verkleidung kommen, den Narrenspiegel vorhält.