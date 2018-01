Leipferdingen Dreier-Team führt künftig Leipferdinger Altenwerk

Lina Heizmann und Christa Speck unterstützen Gerhard Fluck bei der Leitung der Leipferdinger Einrichtung.

Das Leipferdinger Altenwerk St. Michael wird künftig von einem Team geleitet. In der Generalversammlung wurden Gerhard Fluck, Lina Heizmann und Christa Speck in das Gremium gewählt. Gerhard Fluck, der das Altenwerk 18 Jahre erfolgreich alleine führte, hat damit die von ihm altershalber gewünschte Erleichterung erfahren. Er kann seine Erfahrung jedoch weiterhin die Seniorenarbeit einbringen. Seine Verdienste fanden mit lobenden Worten und einem Geschenkkorb ihre Würdigung. Die neue Vorstandsstruktur gewährleistet eine lückenlose Weiterführung der Seniorenarbeit. In ihren Ämtern ebenfalls einstimmig bestätigt wurden Schriftführerin Claudia Weh, Kassiererin Maria Mahler und Beisitzerin Amalie Frank.

Der von Claudia Weh gegebene Tätigkeitsbericht verdeutlichte die große Zahl der auch 2017 stattgefundenen Aktivitäten, die bei den Mitgliedern sehr beliebt waren. Ihre Ausführungen wurden ebenso wie der Kassenbericht von Maria Mahler mit viel Beifall bedacht.

Nach dem von Gerhard Fluck gegeben Ausblick gibt es auch 2018 wieder viele Veranstaltungen. Am 7. Februar findet die Seniorenfasnet statt. Die Altennachmittage sind am 21. März, gestaltet von der Frauengemeinschaft und am 18. April mit den Firmlingen. Es folgen der Frühjahrsausflug, die Wagenfahrt, die Teilnahme am Brunnenfest und der Sichelhenke, der Grillnachmittag, die Dekanatswallfahrt, das Cilbigessen, ein weiterer Altennachmittag und schließlich die Adventsfeier.

Hinzu kommen die Gymnastiktermine. Fluck dankte einer großen Zahl von Institutionen, Firmen und Privatpersonen, „die darum bemüht sind, dass es dem Altenwerk gut geht“. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stefan Schilling dankte namens der Pfarrgemeinde dem Altenwerk für seine Aktivitäten und versicherte, die Gottesdienste solange wie möglich in der örtlichen Pfarrkirche durchzuführen.