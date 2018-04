Geisingen Die Ortsentwicklung in Gutmadingen schreitet weiter voran

Zahlreiche Interessierte informieren sich bei Bürgerversammlung über aktuelle Themen.

In großen Schritten schreitet die Entwicklung von Gutmadingen voran. In der gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthaus "Ochsen" skizzierte Ortsvorsteher Norbert Weber die Erfolge des Vorjahres, zu welchen er die Neugestaltung des Platzes der Freiheit, die Erneuerungen rund um den Friedhof, eine weitere gestalterische Aufwertung des Kindergartens und vor allem den barrierefreien Umbau des Gemeinschaftshauses zählte. "Die herausragende Investition des Jahrzehnts führte bereits zu einem deutlichen Anstieg der Vermietungen", sagte Weber. Bürgermeister Walter Hengstler streifte zunächst die Themen der vergangenen Monate.

Das wichtigste Projekt der Gutmadinger im laufenden Jahr beinhaltet die Neugestaltung einer Begegnungsstätte in der Dorfmitte "Am Kirchbach". Bereits im kommenden Jahr sollen die Bürger in den vollen Genuss der neuen Begegnungsstätte kommen. In den kommenden Wochen erfolgt die Ausschreibung, für den Herbst ist bereits die Bepflanzung vorgesehen. 186 000 Euro sind für die Neugestaltung des Bachlaufs und die Wegeführung inklusive barrierefreier Zugangsmöglichkeit vorgesehen. Der Bach wird vom Kneippbecken über die Schulwiese in Richtung eines Wehrs geleitet, an dem es möglich ist, das Wasser bis zu einer Höhe von 30 Zentimetern zu stauen.

Weitere Gelder fließen in diesem Jahr in die Wiederherstellung und Sanierung des Treppenhauses im ehemaligen Schultrakt, eine neue Bestuhlung im Bürgersaal des Gemeinschaftshauses, die Sanierung der Fenster im Rathaus, die Sanierung der Bushaltestelle und einen Investitionszuschuss für den FC Gutmadingen.

Revierförster Karl-Ernst Rapp berichtete von einem guten Jahr, das im Gutmadinger Wald mit einem Holzeinschlag von 15 300 Festmetern im Planansatz lag.

Auf Hochtouren laufen aktuell auch die Ideen für die Einrichtung eines Kramer-Museums. Ihre Präsentation erfolgt erstmals während dem Kramer-Treffen. Zudem wird eine Umfrage gestartet, was die Bürger von einem Standort und Programm eines derartigen Museums erwarten.

Derlei Aktivitäten tragen dazu bei, dass sich die Einwohnerzahl des Ortes erhöhte und zu Beginn des Monates die 800-er Marke durchbrach. (1. Januar 2017: 788 Einwohner). Zwölf Geburten, vier Trauungen, der Verkauf aller Bauplätze "Hinter Gärten I" und 25 Vermietungen der als Treffpunkt beliebten Kirchbachhütte rundeten das Erfolgsjahr ab. Bis 2020 voll ausgelastet ist auch der Kindergarten Regenbogen inklusive Kinderkrippe. Die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens "Hintere Gärten II" erhöht für Gutmadingen die Chancen auf ein weiteres Wachstum.