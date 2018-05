Kirchen-Hausen/Geisingen Der Kreisverkehr an der Bundesstraße 31/311 bei Kirchen-Hausen nimmt Gestalt an

Der Kreisverkehr an der Bundesstraße 31/311 bei Kirchen-Hausen nimmt Gestalt an

Umbau des Knotenpunkts bei Kirchen-Hausen: Regierungspräsidiumstellt Geisinger Gemeinderat seine Planungen vor.

Der unfall- und stauträchtige Verkehrsknotenpunkt im Bereich der Bundesstraße B 31/B 311 und der Landesstraße 185 bei Kirchen-Hausen wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Das zuständige Regierungspräsidium Freiburg hat die grundlegenden Planungen abgeschlossen und ein Anhörungsverfahren zu dem Bauvorhaben eingeleitet, an dem auch die Stadt Geisingen beteiligt wird. Peter Spiegelhalter, Leiter des Baureferats Ost des Regierungspräsidiums, stellte dem Gemeinderat die Planungen seiner Behörde für den Kreisverkehr vor.

Untersuchungen hätten ergeben, so Spiegelhalter, dass ein Kreisverkehr oder eine so genannte planfreie Lösung unter den Aspekten Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit – bei Letzterer ist die durchschnittliche Wartezeit als Kriterium ausschlaggebend – die besten Ergebnisse zeitigten. Der Kreisverkehr habe gegenüber der planfreien Lösung den Vorteil geringerer baulicher Eingriffe und damit auch niedrigerer Kosten. "Damit bestätigen Sie anhand von Erhebungen und fundierten Zahlen, was wir seitens Gemeinderat und Stadtverwaltung sozusagen aus dem Bauch heraus schon immer angeführt haben", kommentierte Bürgermeister Walter Hengstler Spiegelhalters Ausführungen nicht ohne eine gewisse Genugtuung.

Einer Verkehrszählung aus dem Jahre 2014 zufolge, so Spiegelhalter, verkehrten auf der Bundesstraße durchschnittlich 12 500, auf der Landesstraße rund 7000 Fahrzeuge pro Tag. Angesicht dieser hohen Nutzungsfrequenz müsse der Kreisverkehr besonders belastbar ausgeführt werden, weshalb ein so genannter Betonkreisel geplant sei. Die Planungen sähen vor, den Kreisverkehr ohne Bypässe anzulegen. Der Kreisel sei aber so konzipiert, dass er jederzeit mit Bypässen nachgerüstet werden könne, erklärte der Referatsleiter auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Die Kosten für einen Kreisverkehr in dieser möglichst einfachen Grundform schätzt das Regierungspräsidium auf 600 000 bis 650 000 Euro. Der Bau könne voraussichtlich im Jahr 2019 realisiert werden.

FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug regte an, einen Bypass von der Landesstraße aus Richtung Autobahnauffahrt in Erwägung zu ziehen. Die Fahrbahnbreite der Bundesstraße gebe eine zweispurige Führung in diesem Bereich her. Das habe nicht zuletzt die im letzten Jahr erfolgte Realisierung einer Abbiegespur von er Bundesstraße auf die Autobahn in Richtung Singen gezeigt, die durch eine reine Änderung der Fahrbahnmarkierungen zu bewerkstelligen war. Auch Christoph Moriz und Holger Milkau (beide CDU) sowie Bürgermeister Hengstler griffen diese Idee auf. Sie wiesen darauf hin, dass der Streckenabschnitt von der Autobahn bis zur Abzweigung in die Landesstraße und von dort weiter Richtung Engen im Falle von Autobahnbaustellen zwischen Geisingen und Engen oder bei Unfällen regelmäßig als Umleitungsstrecke genutzt wird. Die Empfehlung, den Kreisverkehr mit einem Bypass in Richtung Osten zu versehen, will die Stadt Geisingen in die Stellungnahme aufnehmen, die sie im Zuge des Anhörungsverfahrens abgeben wird.

Plan für Einfädelungsspur

Auch die Planungen für den Ausbau der Kreuzung im Bereich von Bundesstraße B 31 und der Engener Straße (Kreisstraße K5942) in Form getrennter Links- und Rechtsabbiegespuren in der Engener Straße sowie einer Einfädelungsspur in die Bundesstraße B 31 in Richtung Freiburg hat das Regierungspräsidium vorangetrieben. Dem Planungsstand zufolge, so Peter Spiegelhalter, müsse für das Anlegen der Abbiegespur in deutlich geringerem Umfang als ursprünglich angenommen auf Flächen der Stadt Geisingen zurückgegriffen werden. Es biete sich an, diese Optimierung des Kreuzungsbereich im Zuge des Baus des Kreisverkehrs bei Kirchen-Hausen vorzunehmen. (tom)