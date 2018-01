Gutmadingen Blech und Stimme in voller Harmonie in Gutmadingen

Blech und Stimme in voller Harmonie in Gutmadingen

Gutmadinger Kirchenchor und Blechbläserensemble Zephirgeben gemeinsames Konzert.

"Blech trifft Stimme", so lautete das Motto des Konzertes in der Gutmadinger Pfarrkirche St. Konrad am Sonntagabend. Das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Blechbläserensemble Zephir gastierte erneut in Gutmadingen, und dies nicht von ungefähr: Markus Burger, Mitglied des Ensembles stammt aus Gutmadingen und ist auch hier noch in verschiedenen Vereinen aktiv mit dabei. Vor einem Jahr gastierte Zephir zusammen mit dem Chor aus Bregenz, Markus Burger hat damals angeregt, in einem Jahr ein solches Konzert doch mit dem Gutmadinger Kirchenchor durchzuführen.

„Wir fühlten uns geehrt“, erklärte Heidrun Münzer im Namen des Kirchenchors in der vollbesetzten Kirche. Karl-Heinz Münzer, Mitglied des Chores, der auch durch das Programm führte, erinnerte am Schluss daran, dass der Kirchenchor, der seit zwölf Jahren unter der Leitung von Elke Ringwald-Speck stehe, diese Herausforderung gerne angenommen habe. Elke Ringwald-Speck versteht es, den Chor zu motivieren und auch für jüngere Chormitglieder attraktiv zu gestalten.

Doch eingangs traf Blech nicht Stimmen, sondern die Orgel. Mit dem schon fast majestätischen feierlichen Einzug von Richard Strauß begann der Konzertabend fulminant, auch im Verlauf des Konzertes stand noch einmal eine solche eindrucksvolle Komposition von Orgel und Blech auf dem Programm. Der Chor hatte viele Werke parat, deren Musik Klaus Heizmann komponiert hatte, wobei die Texte teilweise von Hans Jürgen Mang oder von Heizmanns Frau stammten. Da wurde der ganze Chor bei den verschiedenen Kompositionen gefordert und auch die vier jungen Solistinnen Jutta Mohaupt, Lea Marie Vöckt, Ann-Katrin Wolf und Anja Willmann überzeugten, ebenso wie Lena Fischer, die den Chor mit der Querflöte begleitete.

Am Klavier war Tobias Hilbert. Abwechselnd waren Chor und Blechbläserensemble zu hören, ehe dann dem musikalischen Abend entsprechend Blech die Stimme traf, gemeinsam wurde das Weihnachtswiegenlied sowie der Stern von Bethlehem, beide Stücke von John Rutter, vorgetragen.

Um eine Zugabe kamen weder Chor noch Zephir herum, das Publikum applaudierte stehend und bedankte sich auf diese Weise für ein herausragendes Konzert, dessen Akteure profihafte Musiker und hervorragend motivierte und entsprechend vorbereitete Sänger des Gutmadinger Kirchenchores waren. Eine Mischung, die gut zusammen harmonierte und ein erster Höhepunkt in der Gutmadinger Pfarrkirche in diesem Jahr war.