vor 1 Stunde SK Geisingen Bei Anruf Gaunerei: Polizei warnt vor falschem Kollegen

Die Serie der Anrufe von falschen Polizeibeamten in der Region reißt nicht ab: Am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, wurde eine 66-jährige Frau in Geisingen von einem falschen "Kommissar", angeblich von der Polizei Konstanz, angerufen.