Geisingen Ausstellung der Geisinger Narrenzunft Grünwinkel ist Geschichte

Die Geisinger Narrenzunft Grünwinkel hat die Ausstellung zu ihrem 160-jährigen Bestehen wieder abgebaut. In den sechs Wochen kamen fast 1000 Besucher in das Pfarrheim.

Geisingen – Nach sechs Wochen wurde die Ausstellung der Geisinger Narrenzunft "Grünwinkel" anlässlich ihres 160-jährigen Bestehens wieder abgebaut. Am Samstag war die Ausstellung nochmals geöffnet, und mit einem Glas Sekt wurde mit geladenen Gäste das Ende besiegelt. Man hat die Besucher nicht gezählt die gekommen sind, aber Udo Heppler und Bernhard Schacherer vom Führungsgremium der Narrenzunft schätzen die Zahl knapp unter 1000. Die Ausstellung wurde am 6. Januar nach dem Täfeleabstauben eröffnet und war jeden Sonntagvor- und -nachmittag geöffnet.

Was in wochenlanger akribischer Kleinarbeit zusammengetragen wurde, ist nun in wenigen Stunden wieder ausgeräumt worden. Was nicht bedeutet, dass schon alles wieder versorgt ist. Die vielen Leihgaben, die die Zunft für die Ausstellung erhielt, wurden verpackt und werden in den nächsten Tagen den Ausleihern wieder zurückgebracht. Seien es alte Hansele -oder Hexenschemmen, Bilder, Fotografien oder sonstige Belege und Unterlagen. Bürgermeister Walter Hengstler war ebenfalls unter den Gästen, er gratulierte der Zunft noch offiziell zum Jubiläum und überreichte ein Präsent.

Die Zunft

Die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen wurde am 17. Februar 1858 gegründet. Deshalb wurde eine Ausstellung über die 160jährige Geschichte organisiert, die am 6. Januar eröffnet wurde, und die bis am Samstag, dem Gründungstag dauerte. Am Samstag wurde wegen dieses Jubiläumstages auch erst die Wäschehänge in der Hauptstraße abgehängt, allerdings hatten die Akteure mit dem Wetter dabei kein Glück. Normalerweise wird am Aschermittwoch die Wäsche wieder abgehängt. (ph)