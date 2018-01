Aulfingen Aulfinger Kanonendonner begrüßt neues Jahr

Kanoniere widmen jedem Monat einen Schuss. Vor dem Schießen steht der Lehrgang an.

Einer langjährigen Tradition folgend wurde in Aulfingen am ersten Januar wieder mit Kanonendonner das neue Jahr begrüßt. Nach dem 12-Uhr- Läuten feuerten die Kanoniere Richard Benz und Markus Speck mit Kartuschen des Kalibers 55 aus der in der Ortsmitte aufgestellten historischen Kanone genau zwölf Schuss ab, für jeden Monat je einen. Donnernd, verbunden mit Pulverdampf, wurde so das Jahr 2018 angeschossen. Mit von der Partie waren auch Ortsvorsteher Uwe Fröhlin, Mitglieder des Ortschaftsrates sowie Anwärter, welche sich für den Umgang mit dem Schießgerät interessieren.

Im Land ist das Neujahrsschießen weit verbreitet. Die Idee, am Neujahrstag mit Böllerschüssen böse Geister zu vertreiben und die bevorstehende Zeit mit einem guten Vorzeichen zu beginnen, dürfte bereits auf die Entdeckung des Schwarzpulvers zurückgehen. Wie Kanonier Richard Benz berichtet, ist das Alter der örtlichen Salutkanone nicht überliefert. "Schätzungsweise dürfte diese auf etwa 80 Jahre zurückgehen", sagt Benz. Beim Ausräumen eines Schuppens hatte man das Gerät vor circa 40 Jahren rein zufällig entdeckt. Zwei Sponsoren erklärten sich damals bereit, die Kosten für die Überholung der Kanone zu übernehmen, was in einer Fachwerkstätte in Singen erfolgte. Seit etwa drei Jahrzehnten wird mit der Kanone, die das Jahr über in einem Schaukasten im Eingang der Festhalle steht, nun das neue Jahr angeschossen. "Ursprünglich erfolgte dies in der Silvesternacht um 12 Uhr, was jedoch nicht beibehalten wurde, da die Schützen immer die Feiern zum Jahreswechsel unterbrechen mussten", so Benz.

Das Hantieren an der Kanone ist nicht ungefährlich. Es kommt immer wieder zu Unfällen. Für die Benutzung gibt es deshalb strenge Vorschriften. Nur ausgebildete Schützen dürfen tätig werden. Bereits vor 25 Jahren haben die beiden Aulfinger Kanoniere zur Erlangung der Fachkunde den Lehrgang mit Prüfung absolviert. Für die Kanone muss eine Beschussbescheinigung vorliegen. Diese wird nur auf Zeit erteilt. Alle fünf Jahre muss das Gerät dem Beschussamt in Ulm zur Überprüfung vorgestellt werden.