Geisingen 70er-Jahre inspirieren zu Geisinger Narrengaudi

Narren inszenieren gleich zwei Zunftabende. Über 120 Akteure stehen auf der Stadthallenbühne.

An gleich zwei Abenden kommen die Gäste in der Geisinger Stadthalle in den Genuss närrischer Unterhaltungskunst: Am Wochenende starten in der Geisinger Stadthalle wieder die beiden Zunftabende der Narrenzunft Grünwinkel. Die Zunftabende finden seit Jahrzehnten am Fasnetsamstag und wenige Jahre nach dem Bau der ersten Festhalle 1971 auch noch am Sonntag statt, aufgrund der damaligen Nachfrage nach Eintrittskarten. Wenn auch die Nachfrage etwas nachgelassen hat, bietet die Narrenzunft Grünwinkel dennoch zwei Zunftabende an. Am Samstag, 10. Februar, um 19 Uhr und am Sonntag, 11. Februar, bereits um 18 Uhr. „Wir sind für den Samstag schon seit langem ausgebucht und haben eine Warteliste“, betont Zunftschreiber Bernhard Schacherer. Denn es gibt aus Erfahrung immer wieder Rückgaben von Karten vorwiegend wegen Krankheit. Für den Sonntag sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Das Zunftabendprogramm steht wie der Montagsumzug unter dem Motto „D' 70er Johr diä wared wild, mir Narre fiehräd ebbs im Schild“. Über 120 Akteure stehen in diesem Jahr auf der Bühne. Hipp hopp, Blumenkinder und die damalige Mode – es dürfte einiges zu sehen und zu lachen geben beim Zunftabend. Schon im letzten Jahr kamen die Gruppenleiter mit den Narrenräten zusammen, um Einzelheiten abzuklären. Für das Zunftabendprogramm zeichnet Narrenrat Tobias Bretzke verantwortlich, ihm oblag dann auch den Probenplan der letzten Wochen aufzustellen und die Gruppen und Teilnehmer zu koordinieren.

Auch die Kinder gehören zur Saalfasnet, an den Abendveranstaltungen aber nur als Teilnehmer. Denn es gilt ja auch das Jugendschutzgesetz zu beachten. Dafür ist am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr bereits die Aufführung für Kinder, ältere Einwohner und Heimbewohner in der Stadthalle. Und hier dürfen auch die Nachwuchshansele und Nachwuchshexen ihren Tanz aufführen, für den sie ebenfalls schon mehrfach geprobt haben.

Nachwuchsnarren stehen auch auf der Bühne, etwa die Jazz-Tanzgruppen, die seit Jahrzehnten zum Programm gehören und mit ihren tänzerischen Leistungen und auch den Kostümen immer für besondere Akzente sorgten. Man sieht bei diesen Gruppen, wie die jungen Damen begeistert dabei sind und dann in die älteren Gruppen wechseln. Mit dabei sind natürlich die beiden größten Gruppen, die Hansele und die Hexen und wie im letzten Jahr auch die Gretele. Nach einjähriger Pause ist auch die Stadtmusik wieder auf der Bühne mit dabei, nicht fehlen dürfen "die Siitärießer und Ech", die so manche Begebenheit musikalisch gewürzt unter das närrische Publikum bringen und für Stimmung sorgen. Und zwischen den einzelnen Programmpunkten dürfte das Ansagertrio, das in diesem Jahr in Aktion tritt, einige Angriffe auf die Lachmuskeln garantieren. Petra Springindschmitten, Beatrix Huber und Ramona Fenzl dürften diesbezüglich für einige Überraschungen gut sein.

In dieser Woche wird jeden Tag in der Halle geprobt, nach dem Schmotzigen Donnerstag, dem ersten Höhepunkt der Geisinger Fasnet, steht dann am Freitag, 9. Februar, die Hauptprobe ab 18 Uhr an, hier müssen noch die technischen Einstellungen wie Licht und Beschallung vollends geprobt und eingestellt werden. Die neue Halle bietet diesbezüglich ja viele Möglichkeiten und Varianten, die die Narren auch gerne ausnutzen.

Zunftabend-Historie

Die Zunftabende der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen haben eine lange Tradition. Beginn der lustigen Abende mit viel Lokalkolorit war einst im Gasthaus "Hecht", dann wurde der Zunftabend in den Festsaal des Pflegeheimes verlegt, aber nur als „trockene“ Veranstaltung ohne Bewirtung, anschließend ging es in die Gasthäuser. Der Bau der ersten Festhalle 1971 bot den Narren dann viele Möglichkeiten für die Zunftabende, die mit dem Bau der neuen Stadthalle erheblich erweitert wurden. In der halbfertigen Halle fand 2014 als Probe der erste Zunftabend statt. Die Zunftabende sind in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar. (ph)