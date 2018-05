Geisingen 30 Prozent Nadelbäume im Geisinger Wald als Zunftsziel

Im Geisinger Stadtforst sollen in den kommenden Jahren auch Tannen, Fichten und Douglasien gepflanzt werden.

Nachdem das neue Forsteinrichtungswerk nun vorliegt, kam der diesjährigen Waldbegehung des Gemeinderates eine besondere Bedeutung zu. Bürgermeister Walter Hengstler machte gleich zum Auftakt deutlich: „Die Forsteinrichtung setzt für den Zeitraum von 2018 bis 2027 wichtige Inhalte für die Waldbewirtschaftung“. Mit einer Holzbodenfläche von 2132 Hektar zählt Geisingen mit zu den großen kommunalen Waldbesitzern im Landkreis.

Hubertus von der Golz, im gesamten Regierungsbezirk Freiburg für die Forsteinrichtung verantwortlich, erläuterte eingangs die Forsteinrichtung als eine umfassende, nachhaltige Betriebsplanung, wobei die Festlegung der Ziele jedoch dem Gemeinderat obliegt. Bei der Waldvisite, die sich schwerpunktmäßig auf das von Hartmut Bertsche betreute Revier Gesingen Süd erstreckte, gab es von dem Forstexperten zu Beginn das erfreuliche Komplement: „Mit einem Holzvorrat von 800 000 Festmeter befindet sich der Geisinger Stadtwald derzeit in einem Allzeithoch“. Seit der ersten Forsteinrichtung im Jahre 1854 ist der Holzvorrat um 450 000 Festmeter angestiegen, wenngleich in dem Zeitraum zwei Millionen Festmeter genutzt wurden.

Von Forsteinrichter Karl-Heinz Schäfer, Kreisforstamtsleiter Frieder Dinkelacker, Sachgebietsleiter Uli Maier, sowie den Revierleitern Hartmut Bertsche und Karl-Ernst Rapp gab es bei den besichtigten Waldbildern eine Fülle interessanter Informationen. In der Abteilung „Althau“ wurde eine gewisse Trendwende der Forstverwaltung erkennbar. Der Stabilität wegen hält man Mischwälder zwar nach wie vor für wichtig, neues Ziel ist es jedoch, der natürlich fortschreitenden Buche etwas entgegen zu steuern und auf geeigneten Standorten wertschaffende Baumarten wie Tanne, Fichte und Douglasie gruppenweise mit einzubringen, damit der Stadtwald auch für kommende Generationen eine gute wirtschaftliche Funktion erfüllen kann. Angestrebt wird ein Nadelholzanteil von 30 Prozent, oder etwa 550 Hektar, was bedeutet, dass jährlich etwa fünf Hektar mit diesen Baumarten bestockt werden müssten, was einen entsprechenden Aufwand bedeutet. Im „Schmitz Hölzle“ ist in moderater Form in den nächsten Jahrzehnten eine Nutzung von 1700 Festmeter möglicht. Im Hangbereich dieser Abteilung wird eine Stilllegung vorgeschlagen. Mit solchen Waldrefugien soll die wirtschaftliche Bedeutung des Stadtwaldes auch in der Gewinnung von Ökopunkten zum Ausdruck kommen. Im „Hinteren Kohlhau“ gibt es, wie in weitereren Abteilungen beachtliche Vorräte, die auch zugunsten der nachkommenden Naturverjüngung genutzt werden. Nach wie vor ist der Wildverbiss ein Thema. Die Inventur zeigt, dass trotz Verbesserungen die Verbisssituation keineswegs zufrieden stellend ist.