Geisingen 187 Personen wollen in Geisingen ihr Blut spenden

Trotz Erkältungswelle große Spendenbereitschaft. Sieben Erstspender dabei.

Trotz widrigem Winterwetter und Erkältungs- sowie Grippewelle war der Blutspendetermin in Geisingen erfolgreich. Noch am Vormittag herrschte tiefer Winter, das Wetter besserte sich dann am Nachmittag, was die Verantwortlichen der Geisinger Bereitschaft sowie den Entnahmeteams der Blutspendezentrale aufatmen ließ. 187 Spendenwillige kamen in die Geisinger Stadthalle und wurden nach der Erfassung der persönlichen Daten von den Ärzten untersucht. Für 14 von ihnen war hier bereits die Blutspende zu Ende, die Karenzzeit von Auslandsaufenthalten oder nach Einnahme von Medikamenten und medizinischen Eingriffen war noch nicht vorbei. Sicherheit für den Spender, aber auch für diejenigen, die Blut oder Blutbestandteile eines Spenders erhalten, hat Priorität. Trotz aufwändiger und kostenintensiver Laboruntersuchung in den Blutspendezentralen können dort nicht alle Risiken festgestellt werden. Deshalb sind die Fragebogen für die Spender in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden.

Unter den 187 Spendewilligen waren auch sieben Erstspender, die sich zum ersten Mal trauten und von der Bereitschaft Geisingen ein Präsent erhielten. Für alle Spender wartete nach der Spende dann ein umfangreiches Speisenangebot von Kuchen bis herzhaften Angeboten, wofür die Bereitschaft auch wieder von vielen Spendern, aber auch vom Entnahmeteam sowie der Referentin gelobt wurde. Im Namen der Bereitschaft dankte Kornelia Deutsch den zahlreichen Helfern, die die Bereitschaft bei der Durchführung der Blutspendetermine unterstützt, aber auch dem Team des Blutspendedienstes für die reibungslose Zusammenarbeit.

Der besondere Dank von Kornelia Deutsch galt natürlich den vielen Blutspendern die nicht nur aus Geisingen, sondern aus der ganzen Region kamen für ihre Bereitschaft, sich in den Dienst der Nächsten zu stellen.

Die nächsten Blutspendetermine in Geisingen sind am 17. Mai und am 19. September.