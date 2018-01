Geisingen 160 Jahre Geisinger Zunftgeschichte wird erlebbbar

Ausstellung dokumentiert Geisinger Fasnethistorie. Alte Exponate zeigen Figuren, Häs und Dokumente.

Viel Beachtung und Resonanz und ebenso viel lobende Worte erhielten die Verantwortlichen der Geisinger Narrenzunft Grünwinkel bei der Eröffnung der Ausstellung "160 Jahre Narrenzunft". Nach dem Abstauben der Gedenktafel beim Haus Mayer im Grünen Winkel mit so vielen Teilnehmern wie schon lange nicht mehr, ging es zur zweiten Station, den Räumlichkeiten des früheren Optikergeschäftes Augenblick an der Hauptstraße. Hier hängen am Schaufenster und auch drinnen viele alte Urkunden, Narrenhäs und andere Dokumente zur Geisinger Fasnetgeschichte.

"Die Narrenzunft Grünwinkel wurde vor 160 Jahren gegründet. 160 Jahre sind kein klassisches Jubiläum, aber doch ein Anlass zu feiern und wenn es auf besondere Art ist", erklärte so Udo Heppler vom Führungsteam der Narrenzunft. In der schnelllebigen Zeit sei ein Jahrzehnt schnell verflogen. Die Zunft hat die Bevölkerung aufgerufen, altes Narrenhäs, alte Dokumente und Urkunden, Fotos usw. zur Verfügung zu stellen. Und auch die Zunft-Oberen kramten in den Schachteln und Ordnern im Zunftkeller und fanden auch dort noch viele alte Urkunden und Dokumente. Nun galt das alles zusammenzufügen und auszuwählen, um die Ausstellung präsentieren zu können.

Drei Kanonenschläge aus der Kanone der Kanoniere donnerten, dann wurden die Pappeverkleidungen vor den Schaufenstern entfernt und die Ausstellung damit eröffnet. Hinter einem Fenster, auf rund 20 Prozent der Gesamtfläche, hat Thomas Braun eine Hexenküche aufgebaut mit Hexenhäs aus verschiedenen Jahrzehnten. Der Rest der Räumlichkeiten und Schaufenster ist gefüllt mit großen und kleinen Narrenfiguren samt Häs, vom kleinen Hemdglonker, Gretele oder Hansele bis zu den Kanonieren. Besonders wertvolle Urkunden und Gegenstände wurden in Vitrinen untergebracht, so die alte Gründungsurkunde, eine der ersten Hexenschemen, die noch aus Pappmache ist, oder andere alte Schriftstücke. Udo Heppler dankte im Namen der Narrenzunft allen, die Gegensstände bereitgestellt haben.

Die Ausstellung ist jeden Sonntag von elf bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Und auch zu anderen Terminen, immer wenn der Besen draußen ist: Ein großer Hexenbesen außen am Gebäude. "Steht dieser draußen wie bei einer Straußenwirtschaft, dann ist die Ausstellung geöffnet", betont Heppler. Die Ausstellung ist bis zum Gründungstag der Narrenzunft, dem 17. Februar, geöffnet. An diesem Tag wird auch die närrische Wäschehänge an der Hauptstraße erst entfernt.

Narrenzunft

Die Narrenzunft Grünwinkel 1858 wurde vor 160 Jahren, genau am 17. Februar, im grünen Winkel im Haus Mayer (Beckemännle) gegründet. Dort wurde 2010 eine Gedenktafel angebracht. Anlässlich des 160-jährigen Bestehens wurde eine Ausstellung über die Geschichte der letzten 16 Jahrzehnte organisiert, die bis zum 17. Februar geöffnet ist.