Geisingen 160 Jahre Geisinger Zunftgeschichte werden lebendig

Geisinger Narren stellen ab Dreikönig historische Unikaten rund um die Fasnet aus.

Die Ausstellung "160 Jahre Narrenzunft Grünwinkel Geisingen" ist im Aufbau und bis zum 6. Januar ist alles fertig. Die Zunft suchte alte Utensilien, Dokumente, Bilder und Häs der letzten eineinhalb Jahrhunderte. Vieles wurde von privaten Besitzern der Zunft für die Ausstellung als Leihgabe zur Verfügung gestellt. In den leerstehenden Räumen des ehemaligen Optikergeschäftes Augenblick an der Hauptstraße, zwischen Pizzeria Hieslibeck/Rocco und Rathaus, bot sich die Gelegenheit, eine solche Ausstellung einzurichten.

Die Eröffnung der neuen Fasnetsaison 2018 der Geisinger Zunft erfolgt nun am Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem offiziellen Abstauben der Gedenktafel beim Gründungshaus im Grünen Winkel um 17 Uhr. Nach dem Abstauben geht es dann zur Eröffnung der Ausstellung in die Hauptstraße. Die Ausstellung, die alle Narrenfiguren und auch uralte Utensilien wie Masken, Narrenfahnen oder Bilder und Dokumente umfasst, ist dann jeden Sonntag ab elf Uhr geöffnet. Die Ausstellung bleibt länger, als die diesjährige Fasnetsaison dauert, geöffnet, bis zum Gründungstag der Narrenzunft, am 17. Februar. An diesem Tag wird auch erst die närrische Wäschehänge über die Hauptstraße wieder abgehängt, und nicht wie sonst üblich am Aschermittwoch.

Am kommenden Montag, 8. Januar, findet um 17 Uhr im Zunftkeller der Häsverleih für Mitglieder statt, am Dienstag, 9. Januar, ab 18 Uhr für Nichtmitglieder, jeweils im Zunftkeller. Hier werden auch die Kinderhexenmasken verkauft.