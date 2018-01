Furtwangen Volles Haus beim 35. Hexenball in der Furtwanger Stadthalle

Volles Haus beim 35. Hexenball in der Furtwanger Stadthalle

Das Männerballett beendet einen ful­mi­nanten Abend, eine "Panne" bei der Rückverwandlung auf der Bühne belustigt die Zuschauer.

Volles Haus bei der Hexengilde Furtwangen: Beim Hexenball 2018 gab es für die Besucher in der voll besetzten Festhalle wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Tanz. Um 20.11 Uhr zog die Hexengilde zusammen mit den anderen Gruppierungen der Narrenzunft sowie ihren Gästen, das Ganze angeführt von Zunftmeister Christof Winker, zur offiziellen Eröffnung auf die Bühne.

Hexenmeister Markus Kuner freute sich über den guten Besuch beim 35. Furtwanger Hexenball. Ein besonderer Gruß galt den verschiedenen Gastgruppen, die teils auch am Programm mitwirkten. Nicht zuletzt wies er auf das Speisenangebot sowie die verschiedenen Bars für die Besucher hin. Die Hexengilde hatte sich auch beim Hallenschmuck viel Mühe gegeben. Die Bühne war beispielsweise eine Waldlandschaft mit Hexenhaus. Und in diesem Wald gab es dann auch gleich den ersten Programmpunkt, den Hexentanz der Hexengilde. Wie immer wird in diesem Tanz auch eine kleine Geschichte erzählt.

So kam hier ein etwas verlorenes Spättle auf die Bühne und suchte im Hexenhaus beim Bodenwälder Rat: Das Spättle wollte einmal für kurze Zeit Hexe sein und mit den Hexen tanzen. Und tatsächlich konnten die nun auftauchenden Hexen diesen Wunsch erfüllen. Es war schon ein besonderes Bild, diese Figur mit Spättle-Häs und Hexenmaske zu sehen. Doch die Rückverwandlung funktionierte dann offenbar nicht, denn nach einer Explosion auf der Bühne stand dort die alte Jungfer Roswitha Fautz.

Zwei schwungvolle Tanznummern des Turnvereins standen ebenfalls auf dem Programm: Die Hip-Hop-Gruppe „Release“ und die Jazztanzgruppe „Jazzpiration“ präsentierten sich mit unterschiedlichen Kostümen als „Super Mario Bros“, und dann marschierte „One2Step“ unter dem Motto „Army“ auf die Bühne und legte einen Tanz hin, genau beobachtet vom Unteroffizier.

Weitere Gäste waren die Guggemusik Hefelochblätzer aus dem Jostal, die schon mit ihren großen Masken beeindruckten, bevor sie auf der Bühne mit lautstarker Musik den Saal einheizen. Angekündigt als absoluter Höhepunkt endete das Showprogramm mit dem beliebten Männerballett der Hexen, die als flotte Tänzerinnen begeisterten. Primaballerina war hier Spättlemeister Erwin Dorer. Nach einem Dank von Hexenmeister Markus Kuner heizte noch einmal die Guggemusik Hörsturz, die bereits beim Einzug dabei war, den Saal so richtig ein. Schon während des Programms und nun zum Tanz sorgte DJ Moonlight für die richtige Musik.