Furtwangen Viele Umwege führen nach Furtwangen

Die Baustellen rund um Furtwangen erschweren die Erreichbarkeit der Stadt. Bürgermeister Josef Herdner befürchtet, dass das negative Auswirkungen auf Handel und Gastronomie hat.

Für Touristen ist es derzeit nicht mehr ganz so einfach, den Schwarzwaldort Furtwangen zu erreichen. Herdner verweist auf die Vollsperrung an der B 500 zwischen Kalter Herberge und Abzweigung nach Gütenbach, die Vollsperrung an der L 173 bei Vöhrenbach sowie die Straßenarbeiten zwischen Eisenbach und Neustadt.

Umleitungen führen seither nach Furtwangen, die Stadt ist umständlicher zu erreichen. „Das merken alle“, geht der Bürgermeister davon aus, dass sich die Umleitungen negativ auf die Bilanz der von Touristen genutzten Einrichtungen in Furtwangen auswirken. Um so mehr hofft er, dass sich die Situation bald wieder normalisiert und die Baustellen zu einem Ende kommen.

Für die Vollsperrung an der B 500 spricht das Regierungspräsidium von einem geplanten Abschluss am 7. September. Die Baustelle an der L 173 soll laut Vöhrenbacher Stadtverwaltung vor den Sommerferien beendet werden.

Bürgermeister Herdner hat Verständnis, dass die Straßen instand gehalten werden müssen. Aber dass sich die Straßensanierungen rund um Furtwangen so häuften, verschärfe die Situation. Nicht nur die Erreichbarkeit der Stadt sei komplizierter geworden. Auch die Einwohner selbst müssten nun Umleitungen in Kauf nehmen, wenn sie zum Beispiel in den Hochschwarzwald wollten.

Das Deutsche Uhrenmuseum setzt auf Information der Besucher und hat auf seiner Homepage einen Link geschaltet, der die aktuelle Baustellensituation darstellt. Hier wird der Nutzer auf das Baustellen-Informationssystem Baden-Württemberg geleitet, das nicht nur die einzelnen Baustellen nennt, sondern auch Umleitungsstrecken vorschlägt. Dieser Link wurde eine Woche vor Beginn der Baustelle an der B 500 im April auf der Homepage des Museums eingerichtet und erhält laut Pressesprecherin des Uhrenmuseums, Eva Renz, positive Rückmeldungen. Die Zahl der Gruppenfahrten zum Museum sei – trotz der Baustellen – gleich geblieben. Die Leute kämen ja aus allen Richtungen ins Uhrenmuseum. Die Besucher aus dem Raum Stuttgart seien durch die jetzigen Straßensperrungen nicht betroffen, sondern vor allem die Gäste aus dem Raum Freiburg. Diese Besucher müssten sich zuvor überlegen, wo sie langfahren, empfiehlt Renz.

„Angemeldete Gruppen werden mit der Reservierung bereits über die Umleitungen informiert und haben glücklicherweise den Weg zu uns problemlos gefunden“, so die Pressesprecherin. Die Kassendamen hätten bislang auch keine verärgerten Rückmeldungen von Busfahrern oder Einzelgästen wegen der Umleitungen erhalten. Bislang zeige die Besucherstatistik keine negativen Auswirkungen durch die Baustellen, sondern liege im Zeitraum seit dem Baustellenstart an der B 500 (16. April) im Bereich jahresüblicher Schwankungen. „In den Monaten Juli bis September erwarten wir die meisten Besucher. Hier hoffen wir sehr, dass die Zahlen stabil bleiben“, betont Renz.

Sie hätte sich gewünscht, dass die Baustellen vor ihrer Einrichtung besser öffentlich kommuniziert worden wären. Das sei zum Beispiel im Fall des Abschnitts an der B 500 ihrer Wahrnehmung nach „sehr kurzfristig“ geschehen. So hätten es auch andere empfunden.