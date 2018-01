Furtwangen-Schönenbach Verein bringt viel Leben ins Dorf

Schönenbachs Musiker ziehen alle Register und der Bürgermeister lobt die effektive Jugendarbeit.

Ein abwechslungsreiches Programm hatten im vergangenen Jahr die Musiker des Musikvereins Schönenbach zu absolvieren. Ein Höhepunkt war das erfolgreiche Konzert in der Vorweihnachtszeit, erstmals seit vielen Jahren ohne Theateraufführung.

Protokollführerin Andrea Dorer gab einen ausführlichen Bericht ab. Das Programm begann 2017 mit dem Ausrufen in Schönenbach. Dazu kamen eine ganze Reihe weiterer Fasnet-Termine vom Narrentreffen in Öfingen bis zum Hemdglunkerumzug in Furtwangen. Gut besucht war auch der bunte Abend im Gasthaus Löwen. Dazu kamen verschiedene kirchliche Anlässe, wie der Weiße Sonntag. Außerhalb Schönenbachs waren die Musiker beim sehr erfolgreichen Doppelkonzert in Hornberg, beim Scherensägenfest in Gütenbach oder beim Weinfest in Eichstetten unterwegs.

Dazu kamen verschiedene Platzkonzerte auf der Katharinenhöhe, in Schönwald oder auf dem Furtwanger Marktplatz und auch beim Schönenbacher Sportfest. Bewährt hat sich im vergangenen Jahr das neue Programm am Samstag beim Spausik-Fest in Schönenbach mit viel Blasmusik. Berichtet wurde außerdem über die Skitour ins Montafon, eine Langlauftour und vor allem über einen erfolgreichen Kameradschaftstag.

Ausgesprochen positiv war der Kassenbericht von Andreas Weißer, der deutliche Überschuss beruhte vor allem auf Einnahmen beim Nachtumzug und beim Spausik-Fest. Nach dem Dank des Vorsitzenden Alexander Kemmerle an die vielen Helfer des Vereins betonte Ortsvorsteher Hansjörg Hall bei der Entlastung, dass der Musikverein viel Leben ins Dorf bringt: „Schön, dass es Sie gibt.“ Bei den jährlich anstehenden Wahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Bürgermeister Josef Herdner gratulierte dem Verein zum stolzen Wert von 83 Prozent beim Probenbesuch. Dies belege eine gute Kameradschaft im Verein und auch eine erfolgreiche Arbeit des Dirigenten Timo Hieske. In Schönenbach spiele der Musikverein offensichtlich eine zentrale Rolle, aber auch in Furtwangen selbst sei er immer wieder aktiv. Vor allem lobte er die effektive Jugendarbeit und sagte dem Verein unter anderem zu, über den „bescheidenen Zuschuss“ des vergangenen Jahres hinaus den Verein beispielsweise bei der Instrumentenbeschaffung zu unterstützen.