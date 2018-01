Furtwangen Studentinnen erfolgreich: Säcke voller Kleidung gehen an Bedürftige

Die Studentinnen der Hochschule Furtwangen sind begeistert von der großen Resonanz auf ihren Spendenaufruf für Obdachlose.

An der Hochschule Furtwangen hatte der Verein Sharity-Online vor Weihnachten gebrauchte Winterkleidung gesammelt. Es kamen 55 Säcke mit jeweils 20 Kilogramm zusammen. 20 Studentinnen des Studiengangs Wirtschaftsnetze (eBusiness), die Mitglieder bei SharityOnline sind, verpackten die Kleidung.

Ursprünglich war geplant gewesen, die Spenden ausschließlich an ein Obdachlosenheim in Aachen zu geben. Aufgrund der großen Menge entschlossen sich die Studentinnen, weiteren Heimen Kleidung zukommen zu lassen. So gingen die Spenden auch an die Obdachlosenunterkunft „Die Herberge“ in Friedrichshafen, an den Förderverein Wärmestube in Tuttlingen und an das Soziale Zentrum Spittelmühle sowie AWO Soziale Dienste in Rottweil.

SharityOnline.de ist eine Plattform im Internet, die soziale und gemeinnützige Organisationen, Vereine und Helfer zusammenbringt. Der Verein wurde 2016 als ein soziales Projekt von Studenten der Fakultät Wirtschafts­informatik an der Hochschule Furtwangen gegründet. Über 900 Nutzer sind bereits auf der Plattform registriert, um bei den angebotenen Aufgaben zu helfen.

Wer sich engagieren möchte, findet auf der Webseite Aufgaben wie Näh­maschinenkurse, Fahrrad­reparaturen, Renovierungshilfe: