Jedes Semester wetteifern die Informatik-Studierenden an der Hochschule Furtwangen um die besten Plätze beim Projekt-Wettbewerb. Diesmal haben vier Studenten mit einer Projektarbeit zur virtuellen Überblendung der Wirklichkeit gewonnen. Sie programmierten für die Daten-Brille Microsoft Holo-Lens.

In die Holo-Lens sind Sensoren, Lautsprecher und eine Rechnereinheit integriert. Sie ist im Gegensatz zu Virtual-Reality-Brillen allein lauffähig und benötigt keinen PC. Die Brille setzt kein echtes Display vor den Nutzer, sondern man kann hindurchsehen und so Objekte in der Umgebung wahrnehmen.

Die Fakultät Informatik verfügt seit vergangenem Jahr über zwei Microsoft Holo-Lens und wird diese innovative Technologie auch zukünftig intensiv im Informatikstudium einsetzen. Die Projektarbeit zur Microsoft Holo-Lens hat den ersten Platz der Semesterprojekte der Fakultät Informatik gewonnen. Leonhard Lerbs, Heiko Moser, Robin Reiner und Manuel Reinacher wurden dafür mit einer Urkunde der Fakultät ausgezeichnet.

Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro wurde von der Firma M & M Software aus St. Georgen gesponsert. Im Laufe des Wintersemesters 2017/18 entwickelte das Gewinnerteam im Smart Home-Labor der Fakultät Informatik verschiedene Anwendungs-Szenarien, wie die Steuerung von intelligenten Geräten. So kann die Farbe einer Lampe per Fingerklick auf das eingeblendete Hologramm variiert werden oder ein virtuelles 3D-Miniaturmodell des Smart Home-Labors durch Sprachbefehle rotiert oder verschoben werden.

Die Fakultät

Die Fakultät Informatik ist eine der traditionsreichsten und gleichzeitig modernsten Informatik-Fakultäten Deutschlands. Seit über 40 Jahren werden in Furtwangen Informatiker ausgebildet. Erst kürzlich wurde die Fakultät wieder im Ranking der Wirtschaftswoche als eine der besten zehn Informatik-Ausbildungsstätten an Fachhochschulen in Deutschland ausgezeichnet.

