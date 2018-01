Furtwangen Stadtkapelle unternimmt musikalische Reise auf der Donau

Mit einem musikalischen Feuerwerk eröffnete die Stadtkapelle Furtwangen zusammen mit ihrer Jugend beim Neujahrskonzert ihr Jubiläumsjahr: Die Stadtkapelle wird 150 Jahre alt, die Jugendkapelle 50 Jahre. So gab es beim Neujahrskonzert gleich mehrere Höhepunkte.

Dass die Stadtkapelle auf ihren Nachwuchs stolz sein kann, zeigten die 35 jungen Musiker bei ihrem Auftritt unter Leitung von Bernhard Weißer. Sie eröffneten den Musik-Abend passend mit dem Geburtstagsmarsch von Ernst Mosch. Dann gab es gleich noch eine rasante und ungewöhnliche Einlage: Vier Jungmusiker boten bei dem Stück „Cups“ (Becher) eine flotte rhythmische Untermalung mit klackenden Bechern auf dem Tisch.

Die arabischen Tänze stellten gerade auch vom Tempo her eine besondere Herausforderung an die jungen Musiker, bevor Annika Burgbacher mit ihrer Trompete beim ­„Secret Lovesong“ ihr Können zeigte. Mit der schwungvollen Disney-Melodie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ beendete die Jugendkapelle ihr Programm, konnte aber natürlich bei großem Applaus erst nach einer Zugabe von der Bühne gehen.

Die Stadtkapelle unter Leitung von Ulf Schuster machte sich auf eine musikalische Donaureise und startete in Furtwangen mit dem Marsch „Den Idealisten zur Ehr“. Diesen Marsch dirigierte der Komponist Ronald Holzmann höchstpersönlich, der als aktiver junger Musiker in der Stadtkapelle dieses Werk im Jubiläumsjahr 1968 für das Orchester geschrieben hatte. Weitere Stationen waren Linz, Wien und Ungarn jeweils präsentiert mit Kompositionen dort lebender Komponisten. So erklangen von Thomas Doss eine vielfältige musikalische Schilderung von Vorarlberg. In Wien erklang neben einer Schilderung einer Reise mit dem Orientexpress von Philip Sparke das Thema des Film-Klassikers „Der dritte Mann“ von Anton Karas, dieses Mal nicht mit der Zither, sondern im Bigband-Sound. Ein weiterer Höhepunkt dieses Konzertabends war in Ungarn das Klarinetten-Solo von Martin Moser beim Csardas von Vittorio Monti, mit seinem rasanten Spiel und steigenden Tempi erinnerte er auch an die Fingerfertigkeit seines Großvaters „Klarinetten-Moser“.

Nach dieser glanzvollen Darbietung musste Moser gleich noch eine Zugabe geben.

Von der Reise zurückgekehrt in den Schwarzwald, erklangen nun in einer Uraufführung die „Schwarzwald-Impressionen“. Denn der Komponist Markus Karch hatte das Werk im Auftrag von Thomas Herdner, Bruder des Furtwanger Bürgermeisters, geschrieben. Thomas Herdner widmete dieses Werk seinem Bruder Josef zum Beginn seiner zweiten Amtszeit im Furtwanger Rathaus, gleichzeitig aber natürlich auch der Stadtkapelle zu ihrem Jubiläum. Dieses neue Werk ist dabei vielschichtig aufgebaut und schildert gleichermaßen unterschiedliche Eindrücke der Landschaft ebenso wie den Besuch von Volksfesten. Mit dieser Rückkehr nach Furtwangen in den Schwarzwald war das angekündigte Programm beendet.

Doch was ist eine Reise ohne einen Rückblick auf die verschiedenen Stationen. Und so erklangen als ein Rückblick auf diese Donau-Reise der Donauwalzer „An der schönen blauen Donau“. Natürlich durfte auch die Stadtkapelle nach diesem großen Jubiläumskonzert nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen, traditionell spielte sie zum Abschluss den Radetzkymarsch.