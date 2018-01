Neukirch So ein Theater: Bürgermeister wird zum Mordkomplizen

Die Sportfreunde Neukirch führen eine Kriminal-Komödie auf. Das Publikum ist vom gebotenen begeistert

Damit hätte Bürgermeister Josef Herdner sicher nicht gerechnet, als er sich zum Theaterabend der Sportfreunde nach Neukirch aufmachte: bei der Aufführung wurde er tatsächlich zum Komplizen der mörderischen Gesellschaft bei der Kriminalkomödie „Meine Leiche, deine Leiche“.

Das diesjährige Stück der Neukircher Theatertruppe hatte einen ganz anderen Charakter als in den vergangenen Jahren: Statt der bisher üblichen derben Bauernkomödien ging es diesmal darum, wie man sich am besten eines Scheusals entledigen kann. Diese Kriminalkomödie kam beim Publikum sehr gut an.

Man sollte gar nicht glauben, was bei einer solchen Mords-Geschichte alles passieren kann. Zentrale Figur des Stückes war der Unternehmer Albrecht Greifenbrecht (Thorsten Weiß), der mit seiner ganzen Umgebung auf dem Kriegsfuß steht und überall mit seiner ekelhaften Art für Ärger sorgt: bei Tochter und Ehefrau, beim Teilhaber und beim Buchhalter und auch bei seiner Schwester. Ganz unabhängig voneinander erkennen diese „Opfer“ jeder für sich, dass die Lösung dieses Problems nur eine endgültige sein kann, der Mord dieses Scheusals, was die Zuschauer nach den verschiedenen Begegnungen auch gut nachvollziehen konnten.

Und so kamen am Ende des erste Aktes nacheinander die Betroffenen in das Büro und präparierten den Likör des Unternehmers auf dem Schreibtisch: die Schwester Felicitas (Carmen Kienzler) und Kompagnon Rupert (Robin Löffler) gemeinsam mit einem Schlafmittel, um ihn dann zu erwürgen, Ehefrau Charlotte (Ute Kuner) wählte Erdbeer-Konzentrat, auf das Albrecht allergisch ist, Tochter Sieglinde (Marion Hofmeier) füllte Zyankali in die Karaffe und Buchhalter Gottfried (Andreas Kaltenbach) hatte sich für Rattengift entschieden.

Am nächsten Morgen findet tatsächlich Hausmeister Biesemann (Markus Kern) das Opfer tot auf dem Schreibtisch. Für Schauspieler Thorsten Weiß, der im erste Akt mit seiner bösartigen Art im Mittelpunkt des Geschehens stand, gab es nun in den beiden nächsten Akten nichts mehr zu tun, denn er fungierte jetzt nur noch als Leiche. Mit dieser wurde aber von den verschiedenen Akteuren zur Erheiterung des Publikums dann ziemlich grob umgesprungen, er dürfte von dieser Rolle den einen oder anderen blauen Fleck mit nach Hause genommen haben.

Nun gab es ein riesiges Hin und Her, denn der eine Mörder wollte die Leiche verschwinden lassen, der andere wieder an den ursprünglichen Platz zurückbringen. Über den Boden gezerrt, in einen Teppich gewickelt oder in einer Schachtel verpackt, es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Leiche zu transportieren. Und Ute Kuner als mörderische Ehefrau holte sich hier tatsächlich Bürgermeister Josef Herdner auf die Bühne, um den schweren Karton mit der Leiche aus dem Zimmer zu transportieren und machte damit den Bürgermeister zum Komplizen.

Dazu kam noch Sekretärin Marlene (Iris Colpi), die dem inzwischen toten Chef ihre jahrelange Liebe gestand. Und Hausmeister Biesemann verzweifelte fast: Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizei, Inspektor Ingo Irre (Lothar Hättich) und Assistent Walter Denkste (Bernd Dorer), war die Leiche verschwunden und dies gleich mehrmals. Als der Hausmeister die Leiche endlich wiedergefunden und auf der Schubkarre auf die Bühne gebracht hatte, legte jeder aus dieser mörderischen Gesellschaft ein Geständnis ab; der Kommissar Ingo Irre verzweifelte. Und dann das unglaubliche Ende: Die Untersuchung der Gerichtsmedizin ergab, dass der Tote nicht von diesem vielfältigen Giftcocktail getrunken hatte, sondern eines ganz natürlichen Todes gestorben war, ein ganz unglaubliches Finale.