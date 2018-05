Furtwangen Schulwettbewerb: Jeder sucht seinen eigenen Rhythmus

Die Grundschule Neukirch plant Musikprojekte der außergewöhnlichen Art. Damit soll die Körperwahrnehmung der Kinder gestärkt werden.

Furtwangen – „Was ist mein ganz persönlicher Rhythmus?“ Dieser Frage wollen die Schüler der Grundschule in Furtwangen-Neukirch nachgehen. In Musikprojekten sollen die Schüler aller Klassen die Antwort erfahren. Wesentliche Hilfe dabei ist ein aus Südamerika stammendes Schlaginstrument, die Cajón (gesprochen: Kachon). Jetzt sollen 15 Cajones in zwei verschiedenen Größen angeschafft werden. Kalkuliert sind für diese Instrumente, die von den Schülern dann sogar selbst zusammengebaut werden, rund 1500 Euro. Das Projekt der Schule wird überschrieben mit „Cajón – unser Rhythmus“.

Ausgehend vom ganz individuellen Körperrhythmus jedes einzelnen Menschen sollen die Kinder einfache Rhythmen erlernen und dann auch eigene entwickeln. Dabei solle die Körperwahrnehmung der Schüler sowie die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung gestärkt werden, erläutert Musiklehrerin Judith Rütten. Bisher wurden an der Schule Rhythmusinstrumente wie Schellenkranz, Trommel oder Glockenspiel verwendet, außerdem haben die Schüler eine ganze Reihe von eigenen Klang-Instrumenten gebastelt.

Ein Beispiel sind Trommeln, für die Tontöpfe mit Butterbrotpapier überzogen wurden. Durch Kleister bekommt dieses Papier die richtige Konsistenz, um wie ein Trommelfell zu klingen. Mit Hilfe von Klangeindrücken entstehen innere Bilder, die in Bewegung und Improvisation umgesetzt werden können. So werden die Eindrücke auf individuelle Art und Weise verarbeitet.

Damit wurde an der Schule schon eine ganze Weile erfolgreich gearbeitet. Das beginnt bei der rhythmischen Liedbegleitung, was auch für das musikalische Verständnis eine grundlegende Fertigkeit ist. Genauso wichtig sind aber dann auch Klangexperimente und Klanggeschichten. Durch verschiedene Techniken mit den verschiedensten Instrumenten können Regen, Wind oder Donner dargestellt werden. Dafür ist ganz besonders die Cajón geeignet.

Die Cajón (spanisch für Schublade oder Holzkiste) ist ein aus Peru stammendes Musikinstrument. Es besteht aus Holz und hat tatsächlich die Form einer Kiste. Auf der einen Seite befindet sich ein großes Klangloch. Die Cajón hat einen trommelähnlichen Klang und wird meist mit den Händen gespielt. Je nachdem, an welcher Stelle und mit welcher Technik man schlägt, entstehen ganz unterschiedliche Töne und Klänge. Die Schüler sollen so die unterschiedlichen Klangfarben dieses Instrumentes erproben, wahrnehmen und dann selbst klanglich umsetzen. Ausgehend von einfachen Rhythmen können die Schüler dann auch sehr schnell eigene Melodien spielen und dabei auch komplizierte Rhythmus-Figuren entwickeln.

Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, sich mit dem Ursprung des Instrumentes auseinanderzusetzen, mit seiner Entstehung und der Kultur seiner eigentlichen Heimat – und damit auch wieder mit dem Thema Integration.

Schule

Die Grundschule Neukirch ist eine kleine Schule im Furtwanger Ortsteil Neukirch. 1990 wurde die 1977 geschlossene Schule wiedereröffnet. Gleichzeitig wurde erstmals in Neukirch im gleichen Gebäude der Kindergarten St. Andreas eingerichtet. Aktuell besuchen 45 Kinder diese Schule und werden in zwei Klassen, die jeweils zwei Jahrgänge umfassen, unterrichtet. Seit 2015 ist die Grundschule Neukirch als Naturparkschule zertifiziert. Seit 2012 ist Andrea Weiß Schulleiterin. Mehr im Internet: www.grundschule-neukirch.de. (hei)