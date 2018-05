Furtwangen Schulwettbewerb: Gerwig-Schüler wollen weg vom Wegwerfen

Ein umfangreiches Mehrweg-Becher-Projekt ist in Furtwangen geplant. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird nicht nur mit dieser Aufgabe gezielt gefördert.

Furtwangen – Wenn die Schüler an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen Kaffedurst haben, holen sie sich ihren Kaffee am Schulkiosk bislang im Einwegbecher. Bei rund 530 Schülern kommen da pro Tag, pro Monat und aufs Jahr gerechnet etliche tausend Wegwerfbecher zusammen. Das soll sich ändern. Im Rahmen einer Lernortkooperation entwickeln und fertigen die Werkzeugmechaniker im zweiten Ausbildungsjahr eine Spritzgießform zur Herstellung eines Mehrweg-Kaffeebechers aus Kunststoff.

„Als nachhaltige Schule möchten wir eine Mehrweglösung für die bislang am Schulkiosk verwendeten Coffee to go-Becher einführen, um damit mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei den Schülern herzustellen“, sagt Florian Roming, Ausbildungslehrer und Projektleiter an dem beruflichen Schul- und Ausbildungszentrum.

Zu Beginn des Schuljahres haben neun angehende Werkzeugmechaniker der Fachrichtungen Stanztechnik und Formenbau mit dem Projekt begonnen. Die besondere Herausforderung liegt darin, dass die Schüler von der Planung über die Konstruktion bis zum eigentlichen Bau des Werkzeugs alles selbst machen. Zunächst musste eine praktikable Becherform entworfen werden, „damit sich der Becher später gut stapeln lässt.“ Auch muss der Becher im Bereich der Öffnung abgerundet sein, damit sich der Benutzer nicht an den Lippen verletzt. Ebenso musste die Füllmenge des konisch zulaufenden Bechers berechnet werden. 0,25 Liter, also ein Viertel Liter Fassungsvermögen, soll der Becher später haben.

Zur Konstruktion nutzten die Schüler modernste 3-D-Konstruktionstechnik. Mit dem Erstellen des Werkzeugs auf dem Papier beziehungsweise am Computer ist jedoch nur die halbe Arbeit geschafft. Erstellt wird das Spritzgießwerkzeug, das aus mehreren Komponenten besteht, in den einzelnen Betrieben, in denen die Schüler ihre praktische Ausbildung machen. „Hier ist Teamarbeit gefragt“, sagt Florian Roming. Denn am Ende müssen die Komponenten präzise zueinander passen.

Wie der Projektleiter sagt, würde ein solches Werkzeug für eine Kunstsoffspritzmaschine, würde man es fertig kaufen, „mindestens 6000 Euro oder mehr kosten. Bei den reinen Materialkosten sind wir, ohne Einberechnung von Lohn und Arbeitszeit, bei rund 1500 Euro.“

Demnächst wird das Werkzeug zur Bemusterung in ein örtliches Unternehmen gegeben. Passt alles, sollen in Zusammenarbeit mit einem weiteren Unternehmen die ersten Becher produziert werden. „Wir wollen in einer ersten Serie 1000 Becher herstellen“, formuliert Roming das Ziel. Die Produktion selbst erfolgt automatisiert. Da das Projekt selbst ebenfalls auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, können weitere Becher bei Bedarf jederzeit nachproduziert werden.

Robert-Gerwig-Schule

Eine der Leitlinien der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen, dem beruflichen Bildungszentrum für das Obere Bregtal, ist es, durch individuelle Förderung der Schüler deren Handlungskompetenz in gesellschaftlicher, beruflicher und persönlicher Hinsicht zu sichern. Das Projekt Mehrweg-Kaffebecher findet im Rahmen der Lern-Ort-Kooperation statt. Dabei werden Fachtheorie und Fachpraxis miteinander verbunden. Angeleitet und koordiniert von Ausbildungslehrern sind auch die Ausbilder in den Betrieben und natürlich die Azubis selbst gefordert, praktische Lösungen für ein jedes Jahr neu festzulegendes Projekt zu erarbeiten. (spr)