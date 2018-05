Die Furtwanger Anne-Frank-Schule baut ihr Angebot weiter aus, damit die Schüler in drei Bereichen besser arbeiten können.

Furtwangen – Ein besonderes Projekt an der Anne-Frank-Grundschule in Furtwangen braucht Unterstützung: im Rahmen der Ganztagesschule gibt es seit dem Herbst 2016 für die Schüler eine sogenannte individuelle Lernzeit. Mit diesem ganz auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestellten Lernen hat man hier bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Nun bräuchte man aber für die effektive Weiterarbeit noch eine ganze Menge an Materialien, weshalb sich die Schule am Schulwettbewerb beteiligt.

Gedacht ist dies speziell für die Schüler, die an der Ganztagsbetreuung teilnehmen. Diese Betreuung wird an drei Tagen der Woche nach dem Ende der Schulzeit bis 15.45 Uhr angeboten. Hier gibt es, organisiert von der Stadt Furtwangen, auch ein gemeinsames Mittagessen. Insgesamt nutzen etwa 40 Kinder dieses Angebot. Gerade nach dem Vormittagsunterricht gibt es bis zum Mittagessen noch eine gewisse Lücke. Diese Lücke wird nun durch die individuelle Lernzeit geschlossen. Betreut durch eine Lehrkraft, eine pädagogische Begleitung und weitere Helfer werden die Kinder in dieser Zeit betreut. Die Besonderheit ist, dass die Kinder ein eigenes Heft für die individuelle Lernzeit führen.

Hier plant der Schüler dann eigenständig, mit welchem Thema er sich beim nächsten Termin der individuellen Lernzeit beschäftigen möchte. Damit wird von den Schülern auch einiges an Selbsteinschätzung verlangt, damit sie sehen können, in welchen Bereichen des Unterrichts sie vielleicht etwas zusätzlich tun sollten. Aber auch die Lehrer können während des Unterrichts den Kindern hier Tipps und Hinweise geben. Die Planung erfolgt aber immer im voraus für die nächste Lerneinheit.

Dabei gibt es drei Lernbereiche: die Werkstatt, die Bibliothek und der Computerraum. Die Kinder können beispielsweise mit Computerprogrammen bestimmte Lerninhalte üben, ganz besonders in der Mathematik. Sie können aber auch mit Arbeitsblättern und anderen Lernmaterialien bestimmte Stoffe aufarbeiten und nacharbeiten, ihre Fähigkeiten ergänzen. Es gibt aber auch Bastel-Angebote und ähnliches mehr.

Um die individuelle Lernzeit noch effektiver gestalten zu können, benötigt die Anne-Frank-Schule nun eine ganze Reihe von Materialien. Denn die Schüler sollen in dieser Lernzeit die Unterrichtsinhalte selbstständig erarbeiten und vertiefen. Das bedeutet: Eine ganze Reihe von Unterrichtsmaterialien, die eigentlich nur im Klassenzimmer zur Verfügung steht, muss hier ebenfalls zur Verfügung stehen. Genauso gilt es für die Übungen am Computer entsprechende pädagogische Lernprogramme anzuschaffen oder auch die Bastelmaterialien. Der finanzielle Rahmen für diese Anschaffungen ist allerdings relativ schwer abzuschätzen.

Die Schule

Die Anne-Frank-Schule liegt im Stadtgebiet der Stadt Furtwangen. Die zweizügige Grundschule wird seit dem Schuljahr 2008/09 als offene Ganztagesschule geführt. Zu dem Gebäudekomplex mit mehreren Pavillons gehören auch eine Sporthalle, die Anne-Frank-Förderschule und die Werkrealschule Furtwangen. Es finden Kooperationen mit der Anne-Frank-Förderschule, der Jugendmusikschule, den Sportvereinen und der Bregtalschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Behinderte) statt. Die Anne-Frank-Grundschule ist als Naturparkschule für den Naturpark Südschwarzwald zertifiziert. Schulleiterin ist Margot Müller, die seit 2016 auch die zweite Grundschule im Stadtgebiet, die Friedrichschule, leitet.