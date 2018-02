Rohrbach Rohrbacher nutzen ihre Blockhütte 38 Mal

In der Ortschaftsratssitzung gab Ortsvorsteher Karl Wehrle einen Überblick zu den aktuellen Themen in Rohrbach. Unter anderem regen Eltern längere Kindergartenzeiten an.

Zu Beginn der Ortschaftsratssitzung in Rohrbach konnte Ortsvorsteher Karl Wehrle unter anderem berichten, dass die Blockhütte am Dorfplatz im vergangenen Jahr 38 Mal vermietet wurde. Genutzt wird sie von Rohrbacher Bürgern oder Personen, die direkt etwas mit dem Ortsteil zu tun haben. Ebenso positiv beschieden werden jeweils Wünsche von den Schulen und Kindergärten in Furtwangen und Vöhrenbach. Dabei konnte Karl Wehrle zufrieden feststellen, dass es im vergangenen Jahr bei der Nutzung dieser Blockhütte, anders als wenige Jahre zuvor, zu keinerlei Problemen gekommen sei.

Im Kindergarten Rohrbach fand eine Umfrage unter den Eltern statt, wie sie mit der Einrichtung zufrieden sind. Auch Vorschläge konnten die Eltern hier einbringen. Wesentlich war hier, so berichtete Ortsvorsteher Karl Wehrle im Ortschaftsrat, ein Wunsch, den Kindergarten am Mittag nicht nur bis 12.30 Uhr, sondern bis 13.15 Uhr zu öffnen. Dies müsse dann aber der Gemeinderat in seiner Kindergarten-Bedarfsplanung beraten, so Karl Wehrle. Ortsvorsteher Karl Wehrle informierte den Ortschaftsrat in der Sitzung über den aktuellen Sachstand beim Dorfgemeinschaftshaus. Hier sei man auf einem guten Weg. Allerdings sind die Zuschüsse aus dem ELR (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum) noch nicht genehmigt. Die Entscheidungen für diese Zuschüsse werden voraussichtlich im März fallen.

Ortsvorsteher Karl Wehrle ist allerdings zuversichtlich, man habe eifrig – auch mit Unterstützung des Bürgermeisters und der Landtagsabgeordneten – die Werbetrommel für dieses Projekt gerührt. Von allen Seiten käme hier Unterstützung. Auch die notwendige Baugenehmigung liegt bereits vor.

Falls, wie erhofft, im März der Zuschussantrag positiv beschieden wird, könnten gleich die entsprechenden Ausschreibungen vorgenommen und mit den Arbeiten begonnen werden. In diesem Fall rechnet Karl Wehrle mit der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates Ende März oder Anfang April, um die notwendigen Entscheidungen treffen zu können.

Sonnensegel entfernt

Entfernt wurde das Sonnensegel auf dem Rohrbacher Spielplatz. Es war zum einen defekt und entsprach zum anderen auch nicht mehr den geltenden Vorschriften. In diesem Frühjahr soll hier ein neues Sonnensegel für die Kinder aufgebaut werden. Positiv beschieden wurden in der Sitzung des Ortschaftsrates zwei Bauanträge für Garagen, beides mal ohne weitere Diskussion.