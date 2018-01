Die Tecademy informiert an der Robert-Gerwig-Schule über technische Ausbildungsberufe. Zwei Drittel der Teilnehmer sind dieses Mal weiblich.

Auch in diesem Schuljahr läuft die Tecademy an der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule sehr erfolgreich. Zwölf Realschüler aus den neunten Klassen erhalten hier einen Einblick in technische und naturwissenschaftliche Berufe sowie in die Informatik.

In der Tecademy 2017/2018 sind diesmal zehn Realschüler aus St. Georgen und zwei aus Furtwangen, die sich hier über das Schuljahr hinweg mit Praktika, Informationsveranstaltungen und viele mehr über den Bereich der Mint-Berufe informieren. Die Abkürzung Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Zunehmend entdecken auch Mädchen diesen eher technischen Bereich. In diesem Jahr wurde dies besonders deutlich, von zwölf Teilnehmern sind acht weiblich. Ein Highlight in der diesjährigen Tecademy war einmal die Initiative „Coaching-4-future“. Im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung wirbt sie für technische Berufsbilder. Dazu war eine junge Wissenschaftlerin in die Robert Gerwig Schule gekommen. In kurzen Referaten wurde den Schülern deutlich gemacht, wie Naturwissenschaft und Technik die Welt rasend schnell verändern. Bei jedem Thema ging es auch darum, wie sich die Schüler selbst mit der Wahl eines entsprechenden Berufes, sei es ein Ausbildungsberuf oder auch ein entsprechendes Studium, beteiligen können.

Spannend in diesem Bereich ist aktuell immer wieder das Thema autonomes Fahren, also das Auto, das vom Computer gesteuert wird. Geophysikerin Tatiana Kalytta machte im Gespräch mit den Schülern deutlich, in wie vielen Bereichen ganz unterschiedliche moderne Techniken zum Einsatz kommen. Dazu gehören elektronische Steuer-Chips genauso wie hoch empfindliche Sensoren. Genauso wichtig ist auch die Informatik, und dies gleich in zwei Bereichen: einmal zur Steuerung des Fahrzeugs und zur Verarbeitung der von den Sensoren gelieferten Daten. Zum anderen aber bei der Frage der Datensicherheit. Zu den vorgestellten Themen gab es eine Quizfrage.

Das Thema beim diesjährigen Besuch von „Coaching-4-future“ war der Versuch, die Welt zu retten. Hier wird nicht etwa Superman gesucht, sondern es geht darum, wie man beispielsweise mit den enormen Müllmengen umgeht oder wie man auf Naturkatastrophen reagiert.

Hier stellte Tatiana Kalytta ein neues Projekt vor, mit dem auf hoher See sehr effektiv der Plastikmüll wieder eingesammelt werden kann, der aus Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit in die Weltmeere gelangt ist. Und noch eine dritte Methode stellte sie vor: Hier wurde eine Öko-Disco entwickelt, in der die Tänzer durch ihre Bewegungen den Strom erzeugen, der für den Disco-Betrieb notwendig ist. Am Ende der Veranstaltung hatten die Schüler dann noch zusätzlich die Möglichkeit, eine ganze Reihe weiterer Ausstellungsstücke zu bewundern, denen man oftmals auf den ersten Blick den Hightech-Charakter gar nicht ansah.

Der Erfolg des Industrie- und Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg hängt entscheidend davon ab, ob qualifizierte Mint-Fachkräfte verfügbar sind. Für die Metall- und Elektroindustrie von herausragender Bedeutung sind die Technik – und mit ihr die qualifizierten Ingenieure, Industriemeister, Techniker und technischen Facharbeiter – wie auch die Informatik. Ziel der Verantwortlichen ist, das Interesse der Kinder an Naturwissenschaft und Technik frühzeitig zu fördern. Das beginnt bereits im Kindergarten. Aus diesem Grund wurde die Tecademy ins Leben gerufen.

Tecademy

Die Tecademy ist ein Projekt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Die Tecademy fördert naturwissenschaftlich-technisch interessierte Kinder der Klassen sechs bis neun an Realschulen in allen Schulamtsbezirken in Baden-Württemberg. Die organisatorische Betreuung übernimmt im Schwarzwald Baar Kreis jeweils das Bildungszentrum BBQ aus Villingen-Schwenningen.