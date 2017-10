Furtwangen Polizei identifiziert Toten im Katzensteig

Eine DNA-Analyse ordnet die gefundenen Knochen einem 75-Jährigen zu, der 2016 aus Bad Krozingen verschwunden ist. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen aus.

Der Tote im Katzensteig ist identifiziert: Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus Bad Krozingen, der im Juni 2016 vermisst gemeldet worden war. Der Tote soll nicht näher beschriebene Verbindungen nach Furtwangen gehabt haben. Das berichtet die Polizei nach dem Abgleich von DNA-Spuren. Die Beamten gehen nicht von einem Gewaltverbrechen, sondern von Selbstmord des Mannes aus. Nach dem Knochenfund vor vier Wochen waren Stück für Stück weitere Details ans Licht gekommen. Jetzt gilt der zunächst rätselhafte Fall abgeschlossen.

War es Mord? Wurde der Leichnam zerstückelt und im Wald abgelegt? Oder hat sich auf tragische Weise jemand das Leben genommen? Seit Anfang Oktober durch Zufall bei einer Drückjagd Menschenknochen im Katzensteig gefunden worden waren, kochte die Gerüchteküche in Furtwangen. Doch nun scheinen die Spekulationen ein Ende zu haben: Die aus den Knochen gewonnene DNA konnte beim Landeskriminalamt in Stuttgart einem Vermissten zugeordnet werden. Der Unbekannte aus dem Katzensteig ist demnach ein Mann aus Bad Krozingen. Am 12. Juli 2016 wurde der zu dieser Zeit 75-Jährige als vermisst gemeldet. „Der Mann hat damals einen Abschiedsbrief hinterlassen mit dem Vermerk, man werde ihn nicht finden“, erklärt Dieter Popp, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Der 75-Jährige habe sich wohl zu Fuß aus Bad Krozingen entfernt.

Die Suche nach dem Vermissten fiel indes in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Freiburg. Wie Pressesprecherin Laura Riske mitteilte, wurde im Jahr 2016 intensiv nach dem Vermissten gesucht, unter anderem wurden Krankenhäuser und Taxiunternehmen kontaktiert. Die Polizei ging davon aus, dass er aufgrund persönlicher Probleme Selbstmord-Gedanken hatte. Schon damals, so Riske, habe man sich auch an die Furtwanger Bergwacht gewandt. „Er hat einen Bezug nach Furtwangen gehabt“, ergänzt Popp. Dieser war den Ermittlern demnach bereits zum Zeitpunkt des Verschwindens bekannt. Wie genau dieser Bezug aussah, konnten beide Pressesprecher nicht näher definieren, der Verstorbene sei allerdings nicht gebürtig aus Furtwangen.

Aufgrund der Umstände geht die Polizei nun davon aus, dass sich der 75-Jährige von Bad Krozingen nach Furtwangen begab und sich im Katzensteig das Leben nahm. Über die Umstände, wie genau der Mann seinem Leben ein Ende setzte, kann nur spekuliert werden. Man habe keine Waffe in der Nähe des Leichnams gefunden, meint Popp. Dafür hingegen andere Gegenstände, wie Riske ergänzt: „In der Nähe der Knochen wurden Flaschen und leere Tablettenblister gefunden.“ Wann sich der Mann umbrachte und ob er Tabletten und Alkohol hierfür nutzte, ist dennoch nicht endgültig geklärt. Da es laut Polizei keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung gibt und alles für einen Selbstmord spricht, werden keine weiteren Ermittlungen angestrebt.