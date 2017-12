Furtwangen Per Polonaise in den Ruhestand  fröhlicher Abschied von Cornelia Möck

Per Polonaise in den Ruhestand – fröhlicher Abschied von Cornelia Möck

Abschiedsfeier an der Furtwanger Bregtalschule: Nach mehr als 30 Jahren wurde Physiotherapeutin Cornelia Möck offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Die ganze Schule war an dieser Feier beteiligt, denn im Lauf der Jahre hatte Cornelia Möck eigentlich in allen Bereichen der Bregtalschule gewirkt.

Damals war sie von einer Physiotherapie-Praxis in St. Georgen aus regelmäßig zu Therapien an die Bregtalschule gekommen. Allerdings nicht als Angestellte, sondern noch auf Rezept-Verordnung, erinnert sie sich.

Doch bald konnte die Schulleitung sie überzeugen, fest an die Bregtalschule zu wechseln. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung hatte sie sich ganz speziell der Physiotherapie von Kindern mit Handicap gewidmet. Schon bald begann sie gemeinsam mit der Schulleitung eine Frühberatung zu etablieren, bei der geklärt wird, ob Kinder einen besonderen Förderungsbedarf haben.

Möck war regelmäßig in den Kindergärten unterwegs, um unter anderem auch die Erzieherinnen zu beraten. Am Ende ihrer Berufstätigkeit war sie vor allem für die Schüler der Bregtalschule aktiv, Kindergarten und Frühberatung wurden von ihren Kolleginnen betreut.

Erinnerungen an diese mehr als 30 Jahre an der Bregtalschule wurden wach, als Schulleiter Jürgen Dicke-Bonk sehr unterhaltsam Lehrerin Iris Berblinger interviewte. Dabei wurde manche Erinnerung an das Wirken von Cornelia Möck wachgerufen. Auch Iris Berblinger betonte, dass eigentlich alle Schüler der Bregtalschule irgendwann einmal von Cornelia Möck betreut worden waren. Sie war in vielen Bereichen aktiv, begleitete Klassen ins Landschulheim oder beriet junge Kollegen.

Beim offiziellen Dank der Schulleitung machte Cornelia Möck deutlich, dass dies gleichermaßen der „schönste und traurigste Tag“ in ihrer Laufbahn sei. Der bevorstehende Ruhestand sei mit einem Abschied verbunden, aber: „Ich komme wieder.“ Möck blickte zurück auf die vielen Jahre an der Bregtalschule, an ihrer Arbeit im Container in Schönenbach oder dann im Altbau. Eine Zeit lang war sie auch bei einer Außengruppe im Kindergarten St. Martin am Kussenhof aktiv, bis dann 1992 die neue Schule und der Kindergarten eingerichtet wurden.

Jürgen Dicke-Bonk überreichte an Cornelia Möck verschiedene Abschiedsgeschenke von Schule und Schulleitung, von den Eltern und vom Schulträger Reha Südwest. Ein Geschenk ist ein gemeinsamer Ausflug mit der ganzen Schule ins Elsass. Die Schüler boten ein buntes Programm. Dies begann mit dem Lied „kleine Igel schlafen gern“, gefolgt von einer lebhaften Tanzvorführung. Eine andere Gruppe verabschiedete sich mit bunter Akrobatik auf der Bühne.