Furtwangen Narrenmesse: Der Bregtal-Prälat reimt seine Predigt

Pfarrer Paul Demmelmair bereitet die Fasnet in seiner Narrenmesse mit launigen Worten vor. Roland Wehrle steuert ein Spott-Gedicht bei.

Bevor am Schmutzigen Donnerstag in den Schulen und Kindergärten, beim Kinderumzug und später in der ganzen Stadt beim Hemdglunkerumzug das närrische Treiben beginnt, treffen sich die Narren zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Cyriak, inzwischen seit fast 30 Jahren.

Dieses Mal versuchte man noch mehr als bisher auch in diesem Gottesdienst die Freude einziehen zu lassen mit schwungvollen neuen geistlichen Liedern, die kräftig mitgesungen wurden. Unterstützt wurde dieses neue Konzept auch vom Chor Chorisma gemeinsam mit Organistin Isabella Heimpel. Das kam auch bei Pfarrer Paul Demmelmair gut an.

In seiner gereimten Predigt hatte sich Pfarrer Demmelmair die inzwischen beschlossene große Koalition zum Thema gemacht. Unter anderem analysierte er den lateinischen Ursprung dieses Begriffs, der das Zusammenwachsen ausdrückt. Sie sollten sich endlich zusammenfinden.

Am Ende des Gottesdienstes lud Demmelmair die Narren in gewohnter Weise zum gemeinsamen Frühstück ins Altenheim St. Cyriak ein. Und von dieser Einladung wurde wieder rege Gebrauch gemacht. Mit von der Partie war auch wieder Roland Wehrle, aktiver Narr und zugleich Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Durch viele närrische Verpflichtungen bis zur Landesregierung habe er dieses Mal nur ein kurzes Gedicht für dieses Frühstück aufgesetzt. Hier nahm er Pfarrer Demmelmair aufs Korn, den „geduldeten Bregtal-Prälaten“.

Papst-Auto stinkt ab

Vor allem habe man überall auf eine große Geburtstagsfeier gehofft, als Pfarrer Demmelmair im Januar 60 Jahre alt wurde. Er hatte auch einiges zu spotten, beispielsweise über die „anspruchsvolle Predigt“, die von 82,5 Prozent der Besucher nicht verstanden worden sei. Auch stellte er zur Diskussion, dass sich Pfarrer Demmelmair im Jaguar chauffieren lässt, während Papst Franziskus sich in eine Fiat-Dose klemmt.

Vor allem aber sollte der Pfarrer Gott darum bitten, dass er die Kraft findet, endlich mit dem Computer zu schaffen und in der Folge beispielsweise seine Termine einzuhalten.

Außerdem begrüßte Roland Wehrle die neue Leiterin des Altenheims Heike Alexander und überreichte ihr ein Buch über die Fasnet. Und noch einmal kündigte an, dass man die Geburtstagsfeier des Pfarrers sicher noch nachholen werde.

Schließlich ergriff auch noch die alte Jungfer Christel Besenfelder das Wort und dankte in gereimter Form Pfarrgemeinde und Altenheim für die Verpflegung bei diesem Frühstück, vergleichbar der Speisung der 5000.