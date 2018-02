Furtwangen Narrenclub Neukirch feiert gelungenen und abwechslungsreichen Bunten Abend

Der Bunte Abend des Narrenclubs Neukirch war gelungen. Es gab ein über vierstündiges Programm mit Sketchen, Tanz, Musik und Büttenreden, gewürzt mit Lokalkolorit, aber auch mit viel Witz, Charme und Humor. Mit Bildergalerie!

Furtwangen-Neukirch (ate) Allein schon für die Sketche wurde ein großer Kulissenaufwand betrieben. Die Kleider verdeutlichten zum Beispiel bereits, wer dargestellt wird, ohne dass ein Wort gesprochen war. Dazu wurden mittels Beamer Filme eingespielt, die vorher schon mit großem Aufwand gedreht worden waren.

Für die musikalische Unterhaltung war das Duo Kal­tenbrunn aus Löffingen zuständig. In den Pausen sowie auch nach dem Programm spielte es zum Tanz auf und sorgte für Stimmung in der Halle. Allerdings hatte das Duo den Narrenmarsch nicht im Repertoire, sodass die Beteiligten zu Beginn ohne die gewohnten Klänge in die Halle einzogen.

Das Damenballett zeigte den Gardetanz. Ebenso bildeten die zehn jungen Damen den Abschlussglanzpunkt. Als Indianer verkleidet tanzten sie zu „Wo sind all die Indianer“ von Pur, Lieder aus der Karl-May-Verfilmung sowie zu „Spirit of the Hawk“ von Rednex. Einstudiert hatte den Tanz Roswitha Schirmaier. Neu im Ballett dabei sind Madlen Emmler und Lisa Schyle.

Einen flotten Tanz legte auch das Hexenballett hin: In Kostümen der amerikanischen 20er-Jahre zu Christina Aguileras „Candyman“ zuerst mit Trompeten und Posaunen, dann zu „The Road check“ und „Girls, Girls, Girls“. Monika Braun hatte alles mit den zehn Männern einstudiert.

In die Bütt traten Armin Rombach und Peter Scherzinger. Alle Zuschauer mussten sich umdrehen und nach hinten schauen. Sie zeigten sich etwas verwundert, dass sie nichts zu sehen bekamen. Armin Rombach klärte auf: „Das war der politische Jahresrückblick 2017“.

Musikalisch griff Stefan Dorer zur Gitarre. Er sang ein Lied abwechselnd im Stil von Herbert Grönemeyer und Peter Maffay. Dazwischen erklang immer wieder unnachahmlich die Stimme von Udo Lindenberg.

Auch die traditionellen Bänkelsänger mit Dieter Kosakiewicz, Eric Romach, Stefan Dorer (jeweils Gitarre und Gesang), Joachim Ganter (Gesang) und Dirk Hofmaier (Percussion) hatten mehrere Lieder mit zahlreichen Missgeschicken parat. So hatte es ein Spieler der Sportfreunde Neukirch im vergangenen Sommer nach der heftigen Nichtabstiegsfeier nicht mehr ganz nach Hause geschafft und unter einem Trampolin übernachtet.

Der erste Sketch spielte im Kindergarten. Hier waren auch gleich die zwei neuen Elferräte Mike Hübsch als Stefan Löffler und Benny Weis als dessen Tochter Viona auf der Bühne. Sie bewiesen, dass sie sich nahtlos in den grandiosen Elferrat eingefügt haben. Mit Werner Heller (nach 17 Jahren) und Peter Scherzinger (nach 22 Jahren) haben zwei etablierte Kräfte die Truppe verlassen.

Als überlasteter Hausmeister war Andi Frei (Dieter Kosakiewicz) damit beschäftigt, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Zum Feierabend meinte er: „Ich habe den Nagel jetzt schon halber drin. Morgen bekommt er noch einen Schlag.“

Anita Schwer (Stefan Dorer) erhielt aus Winkers „Rössle“ 60 Portionen Essen geliefert. Beim Auspacken kamen aber nur ein Chicken Nuggets, zwei Pommes und ein Zitronenschnitz heraus.

Im Kindergarten kam Sylvia Eschle (Sven Hofmeier) vorbei. Sie hatte im Supermarkt nach der Kasse gemerkt, dass sie die Waren des falschen Einkaufswagens bezahlt hatte. Sie ging dann mit Gummistiefeln und Regencape in die Schwarzwaldhalle zum Turnen. Leider kann durch den neuen Hallenboden jetzt das Regenwasser nicht mehr so gut abfließen. Michael Schwär (seit 22 Jahren dabei) spielte seinen eigenen Sohn Maximilian. Weitere Kindergartenkinder waren Marcel Scher­zinger als Finn Kaltenbach, Uwe Kosakiewicz als Luca Kammerer und Armin Rombach als Silas Hug.

Ein weiterer Sketch spielte in der Aral-Tankstelle. Hier zeigte sich Hans Buschbacher (Arnd Kimmig) sehr geschäftstüchtig. Neben Tankstelle, Backshop und Lotto-Annahmestelle kommen jetzt auch noch das Notariat und die neue Schmied-Hug-Zweigstelle hinzu. Unterstützt wurde er von Iris (Marcel Scherzinger) und Brigitte (Stefan Späth).

Martina Scherzinger (Sven Hofmeier) hatte Probleme beim Tanken. Es ging kein Sprit ins Auto. Des Rätsels Lösung: Beim Panda ist die Tankuhr anders herum als beim Volvo. Auch Ursel Schätzle (Stefan Dorer) hatte solche Schwierigkeiten. Sie war mit dem E-Auto ihres Mannes unterwegs. Weitere Kunden waren Uwe Mark (Benny Weis), Franz Wehrle (Berthold Ganter), Ines Faller (Joachim Ganter) und Mary Ganter (Eric Rombach).

In einem weiteren Sketch waren Stefan Dorer und Marcel Scherzinger als Schiedsrichter mit dem Videobeweis beschäftigt. Sie mussten gleichzeitig alle Sportplätze des oberen Bregtals auf Schiedsrichter-Entscheidungen überprüfen.