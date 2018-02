Furtwangen Nächtlicher Besuch für die Strohhansel

16 Gruppen sind beim Nachtumzug in Schönenbach unterwegs, nach dem vom Kirchplatz bis zur Festhalle gefeiert wird.

Auf großes Zuschauerinteresse stieß einmal mehr der Schönenbacher Nachtumzug, veranstaltet von den Schönenbacher Strohhansel.

Bereits zum 20. Mal waren hier eine ganze Reihe von Musikgruppen und Narrenzünften in Schönenbach zu Gast, wie der Vorsitzende der Strohhansel, Markus Hummel, stolz erläuterte. Der Nachtumzug ist aber erst der Auftakt zum Narrentreiben in verschiedenen Besenwirtschaften und Lokalen bis zur Sporthalle.

Kurzer Umzug

„Dä Umzug isch kurz, s’rendirt sich wohl kaum, zwei, drei Burzelbeim un aus isch der Traum“, meinte Markus Hummel, denn in diesem Jahr war der Zug mit insgesamt 16 Gruppen tatsächlich relativ kurz, in anderen Jahren hatte man bis zu 35 Gruppen. Doch dies sei jedes Mal zu beobachten, wenn die Fasnet so kurz ist. Denn die Narrenvereine haben in der kurzen Zeit einfach zu viele Verpflichtungen.

Angeführt wurde der Zug traditionell von den Buslochhexen, gefolgt von Musikverein Schönenbach unter Leitung von Timo Hieske und den Strohhansel. Von außerhalb waren nur wenige Gruppen gekommen, beispielsweise die Bregtalglonki aus Wolterdingen oder die Bääglehexen aus Emmendingen. Gerade die Gruppen von außerhalb sind mit ihren hier wenig bekannten Häsern und Masken eine interessante und wichtige Bereicherung dieses Umzugs.

Interessante Bereicherung

Auch die Gruppen aus Furtwangen und den Ortsteilen bereichern immer wieder den Schönenbacher Umzug. Dazu gehört natürlich schon einmal die Narrenzunft Furtwangen mit ihren verschiedenen Gruppen. Aus Neukirch waren wieder die Bregeme Wieble und die Sportfreunde-Hexen mit von der Partie, aus Rohrbach die Kohlebrenner und aus Furtwangen die Weihermale. Ein seltener Gast, in diesem Jahr aber auch wieder einmal vertreten, waren die Vöhrenbacher Sublodere Hansel sowie die Gütenbacher Jockele und Plattenwibli waren wieder einmal zu Gast.

Und nicht zuletzt darf natürlich auch die Musik beim Umzug nicht fehlen. Neben dem Musikverein Schönenbach war auch wieder der ­Musikverein Frohsinn Rohrbach sowie die Guggenmusik Furtwangen und die Guggenmusik Hörsturz mit von der Partie bei diesem nächtlichen Vergnügen.

Nach dem Umzug füllten sich dann die verschiedenen Lokalitäten in Schönenbach, die von den Vereinen betrieben wurden, vom Kirchplatz bis zur Festhalle.