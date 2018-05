Furtwangen La Brass Banda in Furtwangen: Die Nacht der Nächte zum großen Jubiläum

La Brass Banda in Furtwangen: Die Nacht der Nächte zum großen Jubiläum

2000 Gäste feiern La Brass Banda ausgelassen – jetzt steht ein weiteres Mega-Festwochenende mit viel Unterhaltung an.

Furtwangen – Nach Auftritten in Hongkong, Tokio oder Brasilien: endlich konnte La Brass Banda auch einmal in Furtwangen auftreten. Das Konzert als Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten der Furtwanger Stadtkapelle war auch für die Kapelle ein Highlight, wie sie anschließend feststellen konnte.

Für La Brass Banda beginnt mit dem Jubiläum in Furtwangen die diesjährige Bierzelttour. Und hier gab es gleich ein ausverkauftes Festzelt und eine Bombenstimmung, besser kann auch für La Brass Banda eine Tournee nicht beginnen. Schon im Vorverkauf war dieser Abend gut gelaufen. Die Restkarten waren dann an der Abendkasse schnell vergriffen. Eine ganze Reihe von Besuchern konnte daher nicht mehr in das Festzelt für 2000 Gäste eingelassen werden.

Überhaupt war dies eine Veranstaltung, wie man sie in Furtwangen sicher nicht oft erleben kann. Zeitweise standen die Besucher am Einlass zum Zelt bis hinter den Sportplatz in der Schlange. Aber Vorsitzender Volker Schwer war zufrieden, es lief alles reibungslos.

„Es war unbeschreiblich“, so seine begeisterte Bilanz. Alles habe reibungslos funktioniert. Und im Nachhinein könne man sich eigentlich fragen, wieso man sich anfangs überhaupt Gedanken gemacht habe, ob man ein solches Event auf sich nehmen soll.

Zwei Stunden lang unterhielten die Musiker das Festzelt und heizten so richtig ein, durch die ganze Stadt war die Begeisterung zu hören. Begeistert war Volker Schwer auch erneut von großartigen Unterstützung. Mehr als 40 Helfer waren an diesem Abend allein mit der Bewirtung in Bar und Küche beschäftigt. Ein begeisterndes Beispiel sei hier der SV Hammereisenbach, der mit einer stattlichen Mannschaft die Stadtkapelle unterstützte. Sowohl Musiker wie Zuhörer waren auf jeden Fall begeistert. Und nach dem Konzert wurde im Zelt noch lange weiter gefeiert.

Das Festprogramm

Am Samstag steht den Tag über das 50-jährige Bestehen der Jugendkapelle im Mittelpunkt. Die Jugendkapellen der Region treffen sich zur Geburtstagsfeier für die Jugendkapelle Furtwangen, die 50 Jahre alt wird. „Tag der Jugend mit Spiel, Spaß und Musik“ steht auf dem Programm für die Besucher. Am Abend, Einlass ab 17 Uhr und Programmbeginn ab 18 Uhr, steht der Schwarzwälder Musikantentreff XXL auf dem Programm. Organisiert wurde dies für die Stadtkapelle durch Timo Hieske und seine Jungen Egerländer, die natürlich wesentlichen Anteil am Programm haben. Insgesamt fünf bekannte Blasmusikformationen werden im großen Festzelt der Stadtkapelle für Stimmung sorgen.

Weitere Gäste an diesem Abend sind die Homberle-Bläch-Bänd aus Steinach, die Musikatzen sowie „Berthold Schick und seine Allgäu 6“. Der Höhepunkt und gleichzeitig der musikalische Schlusspunkt sind die Obermüller Musikanten, die seit 2002 als Hauskapelle des Münchner Hofbräuhauses Tausende von Besuchern der bayerischen Hauptstadt unterhalten haben. Und am Sonntag schließlich steht ganz viel typische Blasmusik auf dem Programm. Das beginnt mit dem Frühschoppen mit der Musikkapelle aus Mundelfingen. Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläums ist ab 13.30 Uhr der große Festumzug vom Marktplatz zum Festplatz. Nach weiterer Blasmusik durch Kapellen, die auch am Umzug teilnehmen, folgt zum musikalischen Festausklang „Zweitakt Spezial“.