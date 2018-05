Furtwangen Kurios: Die Furtwanger Stadtkapelle war 150 Jahre lang nie ein eigenständiger Verein

Die Stadtkapelle Furtwangen feiert ihren 150. Geburtstag. Allerdings gibt es über die ersten Jahrzehnte der Kapelle nur sehr dürftige Informationen.

Damals war die Kapelle ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen, die etwa zehn Jahre früher gegründet worden war. Nie tritt ein Musiker offiziell in Erscheinung, und man findet keine Unterlagen bei der Stadt über geleistete Zahlungen. Dies alles wird heute als Beweis der Zugehörigkeit zur Feuerwehr angesehen.

Schon in den Jahren vor der Gründung 1868 gab es Hinweise auf musikalische Betätigung in Furtwangen. Zur Gründungszeit 1867/68 unterrichtete ein für die damalige Zeit guter Musiker ein paar Furtwanger Bürgersöhne in Musik. Damit legte er den Grundstein zu einem geordneten Musizieren im größeren Rahmen. Dieser Mann, Gründer der Furtwanger Musik, war Engelbert Glatz. Bis zu seinem Tod 1870 hatte er seine Kapelle schon zu einer gewissen Höhe gebracht.

Die Gründungsmitglieder Karl Zähringer und Carl Bäuerle arbeiteten in der ertragreichen Uhrenindustrie. Weiteres Gründungsmitglied ist Josef Scherzinger, er fabrizierte Schotten- und Kuckucksuhren. Der Tod des Leiters war für die in den Kinderschuhen steckende Kapelle ein harter Schlag, ebenso der Kriegsbeginn 1870/71.

Nach Kriegsende am 27. Dezember 1871 gab es die erste Urkunde der jetzigen Stadtkapelle. Sie wird hier als Musikgesellschaft bezeichnet. Somit war die Kapelle vor ihrer Gründung Bestandteil der Feuerwehr und das Gründungsjahr 1868 ist der eigentliche Zeitpunkt des Zusammenschlusses der „Musikgesellschaft“. Da Furtwangen 1873 zur Stadt erhoben wurde, gab es eine Namensänderung zu „Stadtmusik Furtwangen“. Schon damals war das Probelokal das Gasthaus Bad.

In dieser Zeit jedoch war vom Wiederbeginn der Feuerwehrmusik die Rede. Die Kapelle hatte immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, 1890 wurde der Betrieb sogar für ein Jahr eingestellt. 1892 hieß es: „Die seitherige Stadtmusik entschließt sich einschließlich des ganzen Inventars der Feuerwehr als Feuerwehrmusik an.“ Im Jahr darauf wurde der Name in „Feuerwehrmusik“ geändert. Und seit 1907 wurde sie als „Feuerwehr- und Stadtkapelle“ bezeichnet, ohne dass sich die Organisationsform änderte.

Musikalisch erreichte die Kapelle Höchstform und erhielt beim ersten Musikfest gleich einen ersten Preis. Ihre Konzerte in Furtwangen waren regelmäßig überfüllt. Gleichzeitig entwickelte sich aber auch Konkurrenz. Beeinflusst durch den Ersten Weltkrieg, die Wirtschaftskrise, das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg hatte die Stadtkapelle einige schwierige Jahre vor sich, bis sie 1947 nach dem Krieg offiziell wieder gegründet wurde.

Seither ging es stetig bergauf. Bis heute hat die Stadtkapelle einen besonderen Charakter: Im Unterschied zu den Musikvereinen der Region ist die Stadtkapelle bis heute eine gemeinnützige städtische Einrichtung und kein Verein. Das bedeutet, dass sie praktisch keine eigene Rechtspersönlichkeit ist.

1967 folgte ein weiterer wichtiger Schritt: Die Jungmusiker wurden offiziell ein Jahr vor dem 100-jährigen Bestehen der Stadtkapelle in die Satzung aufgenommen. Bis heute ist die Jugendkapelle für das Fortbestehen der Stadtkapelle von enormer Wichtigkeit. Aber im kulturellen Leben der Stadt ist die Jugendkapelle, die nun gleichzeitig ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ein fester Bestandteil.

Konzert und Umzug

Eintrittskarten: Es gibt noch Eintrittskarten für alle Veranstaltungen beim Jubiläumsfest der Stadtkapelle Furtwangen, jetzt allerdings nur noch an der Abendkasse. Offensichtlich entstand eine gewisse Irritation, weil der Kartenvorverkauf über das Internet gestoppt werden musste, teilt der Verein mit. Der Grund dafür: Der Versand der gekauften Karten wäre jetzt rechtzeitig nicht mehr möglich gewesen. So entstand in der Stadt das Gerücht, dass es für die Veranstaltungen keine Eintrittskarten mehr gebe. Aber: Es gibt weiterhin Eintrittskarten an der Abendkasse. Sogar für den Höhepunkt mit La Brass Banda am Donnerstagabend gibt es noch ein kleines Kartenkontingent.

Straßensperrung: Zum 150-jährigen Bestehen der Stadtkapelle Furtwangen findet am Sonntag, 13. Mai, ein großer Festumzug statt. Es nehmen rund 40 Musikkapellen teil und es werden viele Zuschauer erwartet. Zur Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Ablaufs muss deshalb die gesamte Innenstadt am Sonntag, 13. Mai von 13 bis 16.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet. In den zur Route des Umzuges gehörenden Straßen besteht ab Samstag, 12. Mai, außerdem ein Parkverbot. Dies gilt insbesondere für Marktplatz, Bismarckstraße, Wilhelmstraße, Bregstraße, Hinterbreg, Carl-Diem-Straße und Salomon-Siedle-Straße. Sämtliche Zufahrtsstraßen im Kreuzungsbereich der Umzugsstecke sind voll gesperrt.

Parken: Für die erwartete große Anzahl an auswärtigen Besuchern werden am Sonntag sämtliche zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten benötigt. Die Stadtverwaltung bittet deshalb die Furtwanger Bevölkerung dringend, das Auto daheim stehen zu lassen und zu Fuß zum Umzug zu gehen.