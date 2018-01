vor 3 Stunden Jürgen Liebau Gütenbach/VS-Villingen/Hamburg Kranker Junge bekommt Postkarten in die Klinik – Jede bringt etwas Freude zurück

Benny Fritschi liegt in Hamburg in der Klinik. Der 14-jährige Gütenbacher leidet an einer Erbkrankheit. Derzeit bekommt er viele Postkarten aus der Heimat in sein Krankenzimmer geliefert. Dafür sorgt ein Aufruf im Internet, ihm zu schreiben. Gestartet hat diesen der Zunftmeister der Villinger Meckergilde.