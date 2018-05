Furtwangen Kleiner Kirchenchor zeigt große Leistung

Rohrbacher Sänger absolvieren zwei besondere Konzerte. Der Verein sucht noch weitere Sänger.

Eine kleine, aber sehr aktive Gemeinschaft ist der katholische Kirchenchor St. Johann in Rohrbach. Bei der Hauptversammlung im alten Schulhaus wurden für das vergangene Jahr neun Auftritte und 40 Proben aufgelistet. Die Vorsitzende Heidi Stumpp betonte, dass im vergangenen Jahr viel Bewegung gewesen sei. Nach wie vor sucht der Verein aber weitere Sänger. Geprobt wird unter der Leitung von Edeltraud Kienzler jeden Freitag um 19.30 Uhr im Schulhaus, mit einer Ausnahme: Am kommenden Freitag, 13. April, ist keine Probe.

Schriftführer Helmut Ferst ließ die Ereignisse des vergangen Jahres Revue passieren: sieben kirchliche Auftritte, zwei weltliche Konzerte, darunter als ein Höhepunkt das gemeinsame Konzert mit dem Rohrbacher Handharmonikaverein. Geburtstagsfeiern, ein Grillfest und die Teilnahme am Jedermann-Schießen sorgten für den geselligen Teil des Vereinslebens.

Alle kirchlichen Feiertage wurden mitgestaltet, betonte Dirigentin Edeltraud Kienzler. Die Auftritte seien gut gelungen: „Wir können als kleiner Dorfchor zufrieden sein mit unserer Leistung.“ Als besonders schöne Erfahrung bezeichnete die Dirigentin das gemeinsame Konzert mit dem evangelischen Kirchenchor in Furtwangen. Edeltraud Kienzler leitet den Chor seit zehn Jahren, für dieses Jahr hat sie sich vorgenommen, technische Feinheiten mit dem Chor zu üben. Sie lobte die Mitarbeit der Sänger, die selbst Anregungen geben, was besonders geprobt werden sollte. Ortsvorsteher Karl Wehrle versicherte: „Wir können stolz sein auf unseren Kirchenchor.“ Das gemeinsame Konzert mit dem Harmonikaverein sei ein besonderes Erlebnis gewesen. Für dieses Jahr kündigte die Vorsitzende Heidi Stumpp einen Ausflug an, genaueres steht allerdings noch nicht fest: „Wir sind offen für alles“, regte sie die Mitglieder zu Vorschlägen für mögliche Ziele an.

Ehrungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten drei Mitglieder des Kirchenchores Rohrbach Ehrenurkunden des Diözesanverbandes und des Vereins: Franz Ketterer, Irmgard Stäudinger und die Vorsitzende Heidi Stumpp, die von ihrer Stellvertreterin Dorina Storz geehrt wurde. Als fleißigster Probenbesucher wurde Helmut Ferst ausgezeichnet, auf den weiteren Plätzen folgten Dorina Storz, Isabella Gurzan, Franz Ketterer und Beate Kern.