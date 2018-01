Furtwangen Kinder der Katharinenhöhe nehmen ihr eigenes Lied auf

Der Liedermacher Alex Breidt besucht die Katharinenhöhe in Furtwangen. Dort nimmt er mit den Kinder der Rehabilitationsklinik in drei Tagen ein Musikstück und ein Video auf.

Ein ganz besonderes Musikprojekt gab es nun für die Kinder der Gruppe „Kinderplanet“ in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Liedermacher Alex Breidt war einige Tage zu Gast und entwickelte mit den Kindern ein eigenes Lied und nahm dieses auch als Video auf.

Gegenwärtig reist Alex Breidt quer durch Deutschland und besucht Kinder in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen. Die Idee zu dieser Tour hatte sein Produzent, der dann auch gleich einen Sponsor fand. Nachdem Breidt im Dezember bereits im Jugendklub der Katharinenhöhe ein solches Projekt geleitet hatte, wünschte sich auch der „Kinderplanet“ eine solche Aktion. Und Alex Breidt begeisterte die Kinder und verstand es, sie hier für die Musik zu begeistern. „Alex Breidt, ein echter Typ, der mit seinen Texten viele Emotionen schürt und starke Bilder im Kopf entstehen lässt“, urteilt beispielsweise Radio VHR über den Musiker. Und genau das war auch bei diesem Projekt der Katharinenhöhe zu spüren.

Drei Tage lang war er im Gespräch mit den Kindern. Und diese entwickelten Ideen und warfen Wörter in die Runde, was alles in ein Lied über den „Kinderplanet“ aufgenommen werden soll. Im Anschluss daran entwickelte Alex Breidt gemeinsam mit den Erziehern das Lied. Und dann dauerte es noch einmal drei Tage, bis das sehr Musik-Video aufgezeichnet war.

Zu spüren war in diesem Video die Begeisterung der Kinder über die Betreuung in dieser Kindergruppe: der Kinderplanet, „wo alle Sorgen vergehen“ oder wo du „alles sein kannst“. „Wir fliegen in die Welt, so wie es uns gefällt“, diese Sätze zeigt gerade von Kindern mit ihrer schweren Krankheit, wie sie sich in der Katharinenhöhe wohlfühlen. Und diese Freude wurde dann auch in diesem Lied und dem lebhaften Video spürbar.

Zum Abschluss der Aktion wurde nun das Video den Eltern der Klinik vorgeführt. Im Anschluss daran waren zuerst noch einmal die Kinder gefordert, gemeinsam mit Alex Breidt ihr Lied zu singen, bevor dieser dann mit seinen Songs die Zuhörer unterhielt.