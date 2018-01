Furtwangen Kabarett-Duo nimmt sich das Jahr 2017 zur Brust

Die Kabarettisten von Onkel Fisch spotten und schimpfen in der Kulturfabrik Furtwangen. Der Kartenvorverkauf läuft

Einen satirischen Jahresrückblick präsentiert das Duo Onkel Fisch am Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen.

Die SWR 3-Hörer kennen den gleichnamigen, kultigen Wochenrückblick mit dem Satiriker-Duo. Auch diesmal gehen die charmanten Fische Adrian Engels und Markus Riedinger in die Vollen und nehmen sich wieder ein ganzes Jahr zur Brust – mit ihrer Mischung aus anspruchsvollen Inhalten, bissiger Analyse und hemmungsloser Komik wird 2017 auf links gedreht. Eingebettet in unbändige Spielfreude verspricht das moderne Polit-Kabarett einen einzigen intelligenten Spaß von Anfang bis Ende. Für die Kabarettisten ist es ein Jahr, indem die Pöbelei salonfähig und die Gräben immer tiefer wurden. Und gleichzeitig die Satire real und umsonst um die Ecke kam: AfD, Erdogan, Trump, Paradise-Papers, Russlands Dopingsportler.

90 atemlose Minuten

Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von Onkel Fisch präsentieren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten: Nach Herzenslust wird gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Das alles aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“, die 2017 den deutschen Kabarettpreis gewonnen haben.

Das Duo gründete sich 1994. Engels und Riedinger haben nicht nur auf hunderten Bühnen in ganz Deutschland gespielt, sondern auch Radiohörer mit tausenden Sketchen begeistert. Sie haben zehn CDs veröffentlicht, ein Buch geschrieben und allerhand Preise gewonnen. Und weil sie von Mutter Natur mit einer Extraportion Energie und verrücktem Einfallsreichtum beschenkt wurden, können sie nicht damit aufhören. Beim Jahresrückblick zeigen sie die Endlos-Soap „Merkel und Horst in Love“ und verraten unter dem Motto „50 Shades Of Hate“, wer die Peitsche in der Hand hat.

Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach. Informationen telefonisch unter 07723/7556 oder im Internet: www.kulturfabrik-furtwangen.de