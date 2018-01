Furtwangen Jetzt nehmen Jäger die Füchse ins Visier

Vom 28. Januar bis 4. Februar 2018 ist Fuchswoche im oberen Bregtal. Die intensive Jagd soll den Auerwildbestand erhalten. Geschossen wird verstärkt auch auf anderes Raubwild.

„Der Fuchs ist wahnsinnig intelligent“, weiß der Leiter des Hegerings Oberes Bregtal, Erich Straub, aus Erfahrung. Doch die Jäger haben auch so ihre Tricks, um die Tiere vor die Flinte zu bekommen.

Fuchswoche: Zur jährlichen Fuchswoche ruft der Hegering vom 28. Januar bis 4. Februar auf. Dann soll es den Pelztieren an den Kragen gehen. Schließlich sind sie nach Meinung Straubs zumindest einer der vielen Gründe, weshalb das unter Schutz stehende Auerwild in seinen Bestandszahlen zurückgeht. Der Fuchs, wie auch anderes Raubwild, fresse gerne die Jungvögel der Auerhühner, aber auch die erwachsenen Tiere, die nicht gerade die schnellsten Flieger seien. Angesichts ihres Gewichts bräuchten sie eine gewisse Zeit beim Start, erklärt Straub. Eventuell zu lange, bis der Fuchs den Vogel doch noch erwischt. Aber auch die Vogeleier verschmähe das Raubwild nicht.

Die Fuchsjagd

Die Jägervereinigung des Hegerings Oberes Bregtal umfasst neben Furtwangen auch Vöhrenbach und Gütenbach. Wie Leiter Erich Straub erklärt, habe der Hegering rund 70 Mitglieder, davon würden sich erfahrungsgemäß etwa zehn an der Fuchswoche beteiligen. Diese Form der intensiven Fuchsbejagung gebe es seit etwa zehn Jahren und sei wegen des Auerwildschutzes ins Leben gerufen worden. Die Bejagung sei nicht nur für das Auerwild von Bedeutung. Im Hinblick auf die Übertragung von Krankheiten wie Tollwut oder den Fuchsbandwurm sei es auch für den Menschen wichtig, den Bestand des Fuchses so gering wie möglich zu halten. Glücklicherweise gebe es im Oberen Bregtal „nicht übertrieben viele Füchse“, so Straub. Anders sei das beispielsweise auf der Baar, wo der Fuchsbestand seines Erachtens wesentlich höher sei. Das liege vermutlich daran, dass dort mehr Getreide angebaut werde und es dadurch mehr Mäuse gebe – eine beliebte Beute des Fuchses.