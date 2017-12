Furtwangen Jarhesrückblick 2017: Die neue Moschee ist jetzt perfekt

Der türkische Verein Furtwangen ist stolz auf das Gebetshaus, die Erweiterung ist nun fertig

„Der türkische Kulturverein kann stolz sein auf die neue Moschee, die Erweiterung war ein enormes Projekt“, lobte Bürgermeister Josef Herdner in seinem Grußwort bei der Eröffnung der erweiterten Moschee des türkischen Kulturvereins an der Kirnerstraße. Viele Türken aus dem ganzen oberen Bregtal waren gekommen, aber auch eine ganze Anzahl von Ehrengästen aus anderen Gemeinden sowie vom türkischen Konsulat und vom deutschen Dachverband der Ditib, dem bundesweiten Dachverband für die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden.

Der Vorsitzende des türkischen Vereins Furtwangen, Ismail Dilek, ging in seiner Ansprache noch einmal auf die Entwicklung des Vereins ein. Einen ersten Gebetsraum hatte man seit 1985 in Vöhrenbach auf dem Beckergelände beim türkischen Sportverein. Wenig später fand man in den Räumen der Bauunternehmung Hermann in der Lindenstraße ein neues Domizil. Schließlich konnte der Verein 2012 das Gebäude an der Kirnerstraße als neue Moschee beziehen. Damals hoffte man, dass man damit für lange Zeit ausgesorgt habe. Doch bereits zwei Jahre später wurde der Beschluss für einen Anbau zur Erweiterung gefasst.

Im April 2016 begannen die Arbeiten, die insgesamt rund 240 000 Euro gekostet haben. Bürgermeister Josef Herdner machte deutlich, dass gerade das Seelenleben für die Menschen von Bedeutung sei. In allen Nationen und allen Glaubensrichtungen gebe es eine Sehnsucht nach Gott.

Und so sei es von besonderer Bedeutung, dass nun auch die türkischen Mitbürger hier einen Platz haben, wo sie sich im Gebet sammeln und Frieden finden können. Gerade auch mit der Öffnung des Saales im Erdgeschoss für Veranstaltungen aller Art könne man hier in Furtwangen eine gute Gemeinschaft pflegen.