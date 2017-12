Furtwangen Jahresrückblick 2017: Willkommen an der Datenautobahn

In Furtwangen wird das Glasfaserkabel fürs schnelle Internet derzeit zügig verlegt

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist aktuell mit großen Schritten auf dem Weg zur schnellen Datenautobahn. Auch in Furtwangen wird das Glasfaserkabel bereits verlegt und angeschlossen.

Mit der Gründung des Zweckverbandes Breitbandversorgung hat man im Landkreis offensichtlich ein besonders zukunftsfähiges Modell entwickelt. Denn alle Gemeinden ziehen hier an einem Strang und bauen gemeinsam ein schnelles Glasfasernetz für den Kreis. Mit einem symbolischen Spatenstich im Katzensteig fiel im Juli offiziell der Startschuss für die Stadt Furtwangen für die endgültige Verlegung des Breitbandkabels im Stadtgebiet.

Schon zuvor hatte man dank vorausschauender Planungen bei verschiedenen Bauarbeiten auch gleichzeitig ein Leerrohr für dieses Glasfaser-Kabel eingelegt. Im Lauf des Jahres gingen die Arbeiten in Furtwangen zügig weiter. Zum Jahresende wurde bereits das Signal für den weiteren Ausbau in Richtung Neukirch gegeben. Wie schon zuvor die Bürger im Stadtgebiet müssen sich nun die Bürger in Neukirch entscheiden, ob sie sich an das schnelle Internet anschließen lassen wollen. Die Leitung ist bereits auf dem Weg zur Neueck, von wo aus bereits entsprechende Leerrohre nach Neukirch verlegt sind.

Dabei müsse man bedenken, so Bürgermeister Josef Herdner, dass ein solcher Glasfaseranschluss nicht zuletzt auch den Wert der Immobilie erhöht. Zumindest die kostenlose Ablage der Glasfaser auf dem Grundstück sollte man wählen, denn ein späterer Anschluss an das Netz in der Straße würde wesentlich teurer werden.