Furtwangen Jahresrückblick 2017: Millionen-Sanierung auf dem Stundenplan

Am Furtwanger Gymnasium haben die Arbeiten am Anbau begonnen – ein erster Schritt

Mit dem offiziellen ersten Spatenstich haben die Bauarbeiten für den neuen Erweiterungsbau am Otto Hahn-Gymnasium (OHG) in Furtwangen begonnen. Für rund 3,5 Millionen Euro entsteht hier ein Anbau mit acht neuen Klassenräumen. Angeschlossen wird der neue Gebäudeteil über das jetzige Lehrerzimmer, ein. Für den Anbau fließen im Rahmen der Erweiterung zur Ganztagsschule rund 1,5 Millionen Euro an Fördergeldern. Der Baustart ist ist gleichzeitig der erste Schritt der umfangreichen millionenschweren Sanierung des OHG, die sich über mehrere Jahre hinziehen wird.

Nicht zuletzt aufgrund sinkender Schülerzahlen gebe es inzwischen schon einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen den Schulstandorten, betonte Bürgermeister Josef Herdner die Notwendigkeit der Maßnahme. Man wolle sich in Furtwangen entsprechend bemühen, eine vielseitige Schullandschaft zu erhalten, um auch für Wirtschaft und Industrie Absolventen als Nachwuchs ausbilden zu können. Mit diesem Anbau und den beginnenden Sanierungen verbunden seien sicher auch immer wieder Beeinträchtigungen im Schulbetrieb, die hier aber im Blick auf das große Ziel sicherlich gerne in Kauf genommen werden, so der Rathauschef.

Mit einem schwungvollen Spatenstich wurde dann von den Vertretern der verschiedenen Bereiche dieser Neubau offiziell begonnen. Der Anbau hat eine Fläche von elf mal 35 Metern. Er schließt sich direkt südlich an das bestehende Lehrerzimmer an. In dem Anbau entstehen acht Klassenräume, die vor allem für die Ganztagsschule genutzt werden sollen. Von den bestehenden Räumen des naturwissenschaftlichen Traktes ist der Anbau durch einen Innenhof getrennt.

Im zweiten Bauabschnitt wird dann das ganze erste Obergeschoss mit dem Lehrerzimmer neu gestaltet: Schulleitung, Verwaltung, Spezialräume und Bibliotheken sollen in den verschiedenen Räumen endlich ausreichend Platz finden. (hei)