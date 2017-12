Furtwangen Jahresrückblick 2017: Ein Zuhause der ganz besonderen Art

Spatenstich fürs inklusive Wohnprojekt an der Furtwanger Baumannstraße

Im Frühjahr 2016 war das Projekt des inklusiven Wohnens an der Baumannstraße erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Fast eineinhalb Jahre später, im November 2017, erfolgte nun der erste Spatenstich.

Bauträger ist die Genossenschaft Oekogeno aus Freiburg. Oekogeno betreut seit fast 30 Jahren verschiedene Projekte zum einen im ökologischen, zum anderen im sozialen Bereich. Das Besondere ist auch beim Furtwanger Projekt, dass hier eine Genossenschaft gegründet wurde. Diese Genossenschaft ist Bauherr und dann gemeinsam mit der Sozialstation Eigentümer des Gebäudes. Die Mitglieder können dann die Wohnungen nutzen.

Ziel des Wohnprojektes ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderung, junge Menschen, Familien und ältere Menschen unter einem Dach leben. Im Erdgeschoss wird es unter anderem ein Inklusions-Café geben, das zusammen mit dem Platz vor dem Gebäude den Mittelpunkt des Wohnquartiers darstellen soll. Im Gebäude selbst gibt es neben den Wohnungen auch Gemeinschaftsräume und eine gemeinsam nutzbare Dachterrasse.

Der Bezug einer Wohnung ist an eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft gebunden, der Bewohner ist als Mitglied der Genossenschaft dann Miteigentümer des Gebäudes. Mit der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Kapitaleinlage hat der Bewohner dann ein lebenslanges Wohnrecht. Nach dem Auszug eines Bewohners werden die Wohnungen wieder an neue Mitglieder vergeben.

Miteigentümerin ist die Oberes Bregtal, die schon seit Jahren nach neuen Räumlichkeiten sucht. So wird nun die Verwaltung der Sozialstation im neuen Gebäude eine Heimat finden. Dazu kommt eine Station für die Tagespflege, sie wird 760 Quadratmeter und damit etwa ein Viertel der Gesamtfläche belegen. (hei)