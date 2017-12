Furtwangen Jahresrückblick 2017: Die Stadt der Goldkinder

Das Thema Sport spielt in Furtwangen eine ganz besondere Rolle

Dass der Sport in Furtwangen eine ganz besondere Rolle spielt, wird an einem Tag im Jahr stets besonders deutlich: Bei der offiziellen Sportlerehrung der Stadt werden schon seit vielen Jahren die erfolgreichsten Sportler der Stadt mit einer Sportlerplakette in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. 59-mal konnte Bürgermeister Josef Herdner auch in diesem Jahr zusammen mit dem Vorsitzenden des Sportverbandes Norbert Staudt erfolgreiche Sportler mit der begehrten Auszeichnung ehren.

Allein 20 Sportler aus Furtwangen erhielten die Sportlerplakette in Gold. Dafür muss mindestens ein Titel als deutscher Meister errungen worden sein. Aber auch für die Plaketten in Silber und Bronze sind die Messlatten ziemlich hoch gelegt.

Bei der Begrüßung in der Aula des Otto Hahn-Gymnasiums mit Realschule (OHG), einer der Furtwanger Eliteschulen des Sports, dankte Norbert Staudt auch Schule und Schulleitung für ihr sportliches Engagement. Unter anderem haben Lehrer und Tutoren an der Schule entscheidend dazu beigetragen, dass die Spitzensportler beispielsweise am Skiinternat jedes Jahr so hervorragende Erfolge feiern können.

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass in den 21 Furtwanger Sportvereinen 6500 Mitglieder eingetragen sind, die regelmäßig Sport treiben. Es werde in der Stadt für jeden etwas geboten. Neben den entsprechenden Sportstätten seien gute Trainer und das Talent des Sportlers weitere wichtige Voraussetzungen. „Und hier bieten gerade die Vereine ideale Rahmenbedingungen.“ Bürgermeister Josef Herdner betonte, hier werde Sport auf dem höchsten Niveau betrieben. „Die Sportler tragen mit ihren Erfolgen auch den Namen Furtwangens hinaus ins Land“, lobte Herdner. Und so überbrachte er die Glückwünsche von Stadt und Gemeinderat. (hei)