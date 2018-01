Furtwangen Informatik in Furtwangen weiter auf der Bestenliste

Die Zeitschrift "Wirtschaftswoche" sieht das Studienfach Informatik in Furtwangen seit Jahren unter den Top 10

Seit Jahren rangiert es in den Top 10 bundesweit: das Studienfach Informatik in Furtwangen. Das jüngste Ranking der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ bestätigt den hervorragenden Ruf der Hochschule.

„Von welchen Hochschulen kommen die besten Absolventen?“, fragt die Zeitschrift regelmäßig bei ihrem Uni-Ranking. Dafür hatte das Magazin mehr als 500 Personalverantwortliche aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragen lassen.

Die Informatik an der Hochschule Furtwangen ist in der aktuellen Ausgabe der "Wirtschaftswoche" unter den Top 10 in Deutschland. Und in dieser Liste der Besten findet sie sich seit Jahren. Die Zeitschrift meint: „Es lohnt sich, die Hochschule mit Bedacht zu wählen. Denn mit dem Abschlusszeugnis der richtigen Alma Mater macht sich leichter Karriere.“

Begehrte Problemlöser

Personalverantwortliche deutscher Unternehmen achten laut der Umfrage darauf, ob Absolventen Erfahrung in der Projektarbeit haben oder ob sie die aktuellen Probleme der Branche kennen – und lösen können. Die Fakultät Informatik sei eine der traditionsreichsten und gleichzeitig modernsten Informatik-Fakultäten Deutschlands. Seit über 40 Jahren werden im Schwarzwald Spezialisten ausgebildet. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch in diesem Jahr so ein gutes Zeugnis von den Personalverantwortlichen ausgestellt bekommen“, sagt Mohsen Rezagholi, Dekan der Fakultät Informatik. „In den vergangenen zehn Jahren war die Fakultät immer unter den zehn Besten im Ranking der 'Wirtschaftswoche'. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Niveau kontinuierlich erzielen.“

Die Fakultät orientiert sich mit ihren Bachelorstudiengängen „Allgemeine Informatik“ und „IT-Produktmanagement“ sowie ihren Masterstudiengängen „Informatik“ und „Mobile Systeme“ an den aktuellen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Cloud Computing, Industrie 4.0, Sicherheit vor Hacking-Angriffen, Smart Home, Internet der Dinge seien hier als Beispiele genannt.