Furtwangen Ihr durstiges Elektroauto können Sie jetzt in Furtwangen tanken

Ihr durstiges Elektroauto können Sie jetzt in Furtwangen tanken

Der Energieversorger EGT eröffnet eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Uhrmacherstadt. Getankt wird Ökostrom.

Nun gibt es in Furtwangen die erste offizielle Stromtankstelle für Elektroautos: Die EGT nahm zusammen mit Bürgermeister Josef Herdner diese Stromtankstelle im Parkhaus in der Grieshaberstraße in Betrieb. Es gibt allerdings noch die private, allgemein zugängliche Stromtankstelle von Felix Duffner.

Im EGT-Gebiet ist dies die sechste Tankstelle. Eine weitere ist auch in der Gerwigstraße an der Ausfahrt der Hochschule gegenüber der Volksbank geplant. Gleich bei der Einfahrt ins Parkhaus sind dort zwei Parkplätze entsprechend farbig markiert und werden auch mit einem entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichnet, dass vor Ort nur Elektroautos während der Ladezeit parken dürfen.

Der Vorstandsvorsitzende der EGT Unternehmensgruppe, Rudolf Kastner, erläuterte gemeinsam mit dem Geschäftsführer der EGT Energie, Erik Hugel, und dem zuständigen Netzingenieur Lukas Holzer die Besonderheiten dieser Tankstelle. Vor allem sei sie modular aufgebaut, und kann bei Änderungen der Technik innerhalb von Minuten gegen ein neues Modell ausgetauscht werden.

Speziell für die Stromtankstellen hat die EGT ein Preismodell entwickelt, das zwar weiterhin nach Ladezeit abrechnet, aber gestaffelt nach der aufgenommenen Leistung. Dafür erhalte der Elektro-Mobilist 100-prozentigen Ökostrom – zu einem Tarif, der günstiger sei als der übliche Haushaltsstrom.

Abgerechnet wird entweder über die EGT Kundenkarte, Karten von Partner-Unternehmen oder auch mit einer Handy-App beispielsweise über die Telekom-Mehrwertdienste. Über das Internet können die Kunden dann auch abrufen, ob die Furtwanger Tankstelle aktuell in Betrieb und auch gerade frei ist. Die Entwicklung in diesem Bereich, sagt Erik Hugel, gehe rasant voran. Durch immer stärkere Ladevorgänge werde die Ladezeit in Zukunft immer kürzer.

Übersicht über die EGT-Ladesäulen imInternet: egt-energie.de / elektromobil