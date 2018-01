Furtwangen Furtwanger Skisportler tanken Kraft in einer Kapelle

Ehrengäste eröffnen neuen Kraftraum des Skiinternats. Neun Absolventen bei Olympia 2018 dabei

Furtwangen – Ein neuer Kraftraum für das Training der Skisportler wurde im Furtwanger Skiinternat (SKIF) seiner Bestimmung übergeben. Dazu war unter anderem die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann aus Stuttgart nach Furtwangen gekommen und informierte sich bei dieser Gelegenheit umfangreich über die Arbeit am SKIF.

180 000 Euro hatte der neue Kraftraum gekostet, rund 105 000 Euro wurden dabei durch Fördermittel getragen. Ministerin Susanne Eisenmann machte dabei deutlich, dass sie in Furtwangen quasi in Doppelfunktion anwesend sei. Zum einen als Ministerin für Sport, zum anderen als Kultusministerin für den Schulbereich. Denn gerade die Verbindung von sportlichem Training und fundierter schulischer Ausbildung für die baden-württembergischen Spitzensportler sei das Markenzeichen des SKIF, wie auch Bürgermeister Josef Herdner, gemeinsam mit Walter Belser vom Internationalen Bund Geschäftsführer der Skiinternat Furtwangen Baden-Württemberg GmbH, bei seiner Begrüßung hervorhob.

Etwas Besonderes ist dieser Kraftraum nicht zuletzt dadurch, dass er in der ehemaligen Kapelle des Don Bosco- Heimes eingerichtet wurde, was noch an den teilweise sichtbaren bunten Fenstern erkennbar ist. Herdner hat den Raum in seiner Jugendzeit bei vielen Gottesdiensten ebenfalls als „Kraftraum“ erfahren.

Ministerin Eisenmann nutzte die Gelegenheit, bei den Verantwortlichen des Skiinternats deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren. Sie sagte den Verantwortlichen im sportlichen wie im schulischen Bereich zu, sich um die Anliegen zu kümmern.

Auch Präsidentin Elvira Menzer-Haasis vom Landessportverband zeigte sich überzeugt, dass diese Verbindung aus Schule und Sport der richtige Weg sei, wie die „Goldschmiede Furtwangen“ zeige. Mit diesem Konzept konnte man auch bei den Neuordnungen im Bereich der sportlichen Forderung überzeugen. Gundolf Fleischer, Präsident des badischen Sportbundes und Vorsitzender des Olympiastützpunktes Freiburg, machte deutlich, dass im Land sich ein einzigartiges Netzwerk für den Sport entwickelt habe, was nicht zuletzt der Unterstützung durch die Landespolitik zu verdanken sei.

Auch das Skiinternat habe in mehr als 30 Jahren in der Landesregierung einen verständnisvollen Partner gehabt. Landrat Sven Hinterseh dankte Ministerin Eisenmann für die Unterstützung und ihr offenes Ohr. Ein besonderer Dank galt ganz besonders denjenigen, die vor einigen Jahren in der Krise den Neubeginn möglich gemacht hatten.

Den sportlichen Erfolg des Skiinternats machte der Vorsitzende des Skiverbandes Schwarzwald, Stefan Wirbser, deutlich. In den Jahren bis zur Gründung des Skiinternats konnte das Land Baden-Württemberg gerade einmal drei Medaillengewinner bei der Winterolympiade aufweisen. Seit 1984 sind regelmäßig Sportler aus Baden-Württemberg bei der Olympiade dabei und brachten zahllose Medaillen mit nach Hause. Auch bei der Olympiade 2018 sind wieder elf Sportler aus Baden-Württemberg dabei, davon neun Absolventen des Skiinternats.