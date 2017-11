Furtwangen Furtwanger Hochhaus evakuiert - Feuerwehr verhindert Brand

Schreck am Donnerstagmorgen. In der Carl-Diem-Straße 14 hörte eine aufmerksame Bewohnerin das laute Piepen eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung. Da niemand öffnete, alarmierte sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehrleute stellten beim Eintreffen Brandgeruch im Treppenhaus fest. Sie evakuierten sämtliche Bewohner des Hauses. Mehrere Einsatzkräfte drangen mit Atemschutzgeräten in die verqualmte Wohnung ein. In der Küche fanden sie auf dem Herd einen Topf mit brennendem Essen. Menschen befanden sich nicht in der Wohnung.

Nachdem der Strom abgestellt und kräftig durchgelüftet war, konnten die Bewohner des Hochhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zum Einsatz kam auch ein Hochleistungslüfter, der einen starken Luftstrom durch das Treppenhaus erzeugte und es vom Qualm befreite. Außer einer aufgebrochenen Wohnungstür entstand kein weiterer Schaden.

Abteilungskommandant Jürgen Scherzinger lobte das Handeln der Nachbarin. „Es zeigt, dass Rauchmelder trotz mancher Fehlalarme Leben retten können“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „15 Minuten später hätte es zu einem Wohnungsbrand kommen können.“ Niemand solle deshalb Angst haben, bei Ansprechen eines Rauchmelders die Feuerwehr zu rufen. „Besser, wir kommen auch mal zu einem Fehleinsatz, als wenn ein echter Brand nicht gemeldet wird“, sagte Jürgen Scherzinger.